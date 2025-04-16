Yemen’de Husilere kara harekâtı iddiası

Haberin Devamı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) ve İsrailli Jerusalem Post’ta (Jpost) yer alan haberlere göre, Yemen hükümeti ABD’nin Husilere yönelik hava saldırılarını fırsata dönüştürerek grubun Kızıldeniz kıyısında kontrol ettiği stratejik bölgeleri, özellikle Hudeyde limanını ele geçirmeyi hedefliyor.

TAARRUZ HAZIRLIĞI

Hudeyde limanının ele geçirilmesi, Husilerin İran’dan gelen silah ve malzeme tedarik yollarının kesilmesi anlamına gelecek. Jpost’a konuşan Suudi Arabistan merkezli Körfez Araştırma Merkezi başkanı Dr. Abdulaziz Sager, hükümetin, iç Yemen’deki Husi olmayan askerlerin neredeyse tamamına denk gelen 80 bin askerle bir harekât planladığını iddia etti. Harekâtın 2014’ten beri Husi kontrolünde olan başkent Sana’yı geri almak için de zemin hazırlayacağı belirtiliyor. WSJ’nin haberinde ise Birleşik Arap Emirlikleri’nin de plan hazırlıklarına dahil olduğu belirtilirken, ABD ordusunun doğrudan sürece katılmadığı özel askeri şirketlerin Yemenlilere danışmanlık sağladığı aktarıldı.