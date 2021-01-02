MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı
GeriDünya Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemen'de Husiler düğün salonuna saldırdı: 5 ölü, 7 yaralı
Abone Olgoogle-news

Yemen'in kıyı kenti Hudeyde'de İran destekli Husiler tarafından bir düğün salonuna düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.

Yemen'in kıyı kenti Hudeyde'de İran destekli Husiler, bir düğün salonuna saldırı düzenledi. Yetkililer, Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki düğün salonuna düzenlenen saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin yaralandığını açıkladı.

Ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle