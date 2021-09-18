Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlunu duygulandıran sürpriz Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu'nu duygulandıran sürpriz#Arif Güloğlu
Bahattin Sofuoğlu bu ilk kez podyuma çıktıBahattin Sofuoğlu bu ilk kez podyuma çıktı!#Bahattin Sofuoğlu
Son dakika... İhracatın Şampiyonları Ödüllerinde Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasarayda kadın futbol takımı tanıtıldıGalatasaray'da kadın futbol takımı tanıtıldı!#Galatasaray
Turşu göçü Nüfus 2ye katlanıyorTurşu göçü! Nüfus 2'ye katlanıyor#Turşu
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu Kararlılık-2021 Tatbikatı başladıSon dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Kararlılık-2021 Tatbikatı başladı#Kararlılık-2021 Tatbikatı
Adanada feci ölüm Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı, cam boğazına saplandıAdana'da feci ölüm! Ayağı kayınca balkon kapısına çarptı, cam boğazına saplandı#Adana
Avustralyada akılalmaz görüntü Polisle böyle çatıştılarAvustralya'da akılalmaz görüntü! Polisle böyle çatıştılar#Koronavirüs
Yemende Husiler 9 kişiyi idam ettiYemen'de Husiler 9 kişiyi idam etti#YEMEN
Şarkıcı Nicole Ronadan Banu Alkan’a 75 bin TL’lik tazminat davasıŞarkıcı Nicole Rona'dan Banu Alkan’a 75 bin TL’lik tazminat davası#Banu Alkan
HABERLERDünya Haberleri

Yemen'de Husiler 9 kişiyi idam etti

#YEMEN#Husiler#İdam
Yemende Husiler 9 kişiyi idam etti

Yemen'de 2018 yılında İran destekli Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ı öldürmekle suçlanan 9 kişi hakkında verilen idam cezasının infaz edildiği bildirildi.

Haberin Devamı

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, Samad'ın Yemen hükümetini destekleyen koalisyon güçlerinin Nisan 2020'de Hudeyde kentinde hava saldırısında ölümünün ardından yaşanan gelişmelere yer verildi.

Haberde, Husilere bağlı sözde savcılığının, Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı koalisyon güçlerine bağlı bir hücrenin üyesi olmak ve Sammad'a yönelik suikasta karışmakla suçlanan 9 kişiyi kurşuna dizerek idam ettiği kaydedildi.

Michigan merkezli bir sivil toplum örgütü olan Amerikan Adalet Merkezi Başkanı Abdurrahman Berman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin batısındaki Tihame sakinlerinden biri reşit olmayan 9 kişiyi infaz ettiğini kaydetti.

Berman, Husileri, tutuklulara "işkence yapmak ve zorla kaybetmek, en temel yasal ve insani haklarını engellemek, en düşük adil yargılanma standartlarından yoksun ve göstermelik olarak yapılan bir yargılamanın ardından infaz etmekle" suçladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-İryani, Husilerin, 9 kişi hakkındaki idam kararını açıklamasının ardından yaptığı açıklamasında, infazın durdurulması adına Husilere baskı yapılması için Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası camiaya çağrıda bulunmuştu.

Haberin Devamı

İryani, Husi milislerin, düzmece suçlamalarla ve şekli bir yargılamaya tabi tutulduktan sonra Hudeyde sakinlerinden 9 kişiyi infaz ederek, toplu sivil katliamları başlatacağı konusunda uyarmıştı.

Husilerin siyasi kadrosu içinde önde gelen isimlerden olan Sammad, koalisyon güçlerinin 19 Nisan 2018'de Hudeyde'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Haberle ilgili daha fazlası:
#YEMEN#Husiler#İdam