Yemen'de Husiler 9 kişiyi idam etti

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Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, Samad'ın Yemen hükümetini destekleyen koalisyon güçlerinin Nisan 2020'de Hudeyde kentinde hava saldırısında ölümünün ardından yaşanan gelişmelere yer verildi.

Haberde, Husilere bağlı sözde savcılığının, Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı koalisyon güçlerine bağlı bir hücrenin üyesi olmak ve Sammad'a yönelik suikasta karışmakla suçlanan 9 kişiyi kurşuna dizerek idam ettiği kaydedildi.

Michigan merkezli bir sivil toplum örgütü olan Amerikan Adalet Merkezi Başkanı Abdurrahman Berman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, ülkenin batısındaki Tihame sakinlerinden biri reşit olmayan 9 kişiyi infaz ettiğini kaydetti.

Berman, Husileri, tutuklulara "işkence yapmak ve zorla kaybetmek, en temel yasal ve insani haklarını engellemek, en düşük adil yargılanma standartlarından yoksun ve göstermelik olarak yapılan bir yargılamanın ardından infaz etmekle" suçladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-İryani, Husilerin, 9 kişi hakkındaki idam kararını açıklamasının ardından yaptığı açıklamasında, infazın durdurulması adına Husilere baskı yapılması için Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası camiaya çağrıda bulunmuştu.

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İryani, Husi milislerin, düzmece suçlamalarla ve şekli bir yargılamaya tabi tutulduktan sonra Hudeyde sakinlerinden 9 kişiyi infaz ederek, toplu sivil katliamları başlatacağı konusunda uyarmıştı.

Husilerin siyasi kadrosu içinde önde gelen isimlerden olan Sammad, koalisyon güçlerinin 19 Nisan 2018'de Hudeyde'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA