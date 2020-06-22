Aden KÃ¶rfezi aÄŸzÄ±ndaki takÄ±m adalarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Sokotra, bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ ve adaya Ã¶zgÃ¼ hayvan tÃ¼rleriyle tanÄ±nÄ±yor.

GÃ¼ney GeÃ§iÅŸ Konseyi Cumartesi gÃ¼nÃ¼, Sokotra valisini "devirdiÄŸini" duyurdu.

Yemen HÃ¼kÃ¼meti, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ± darbe yapmakla suÃ§ladÄ±.

Yemen'de, Ä°ran destekli Åžii Husilerin 2014 sonunda baÅŸkent Sana'yÄ± ele geÃ§irmesinden bu yana savaÅŸ yaÅŸanÄ±yor.

BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin de dahil olduÄŸu Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon, Husilere karÅŸÄ± Abdurabbu Mansur Hadi liderliÄŸindeki hÃ¼kÃ¼meti destekliyor.

Ancak Husilere karÅŸÄ± oluÅŸturulan bu ittifak parÃ§alanmÄ±ÅŸ durumda.

GÃ¼ney GeÃ§iÅŸ Konseyi (STC) Nisan sonunda, hÃ¼kÃ¼metle imzaladÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± bozarak liman kenti Aden ve gÃ¼neydeki kentlerde Ã¶zerklik ilan etmiÅŸti.

BirleÅŸik Arap Emirlikleri STC'yi destekliyor.

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SUUDÄ° ARABÄ°STAN'A Ã‡AÄžRI

Devlet BaÅŸkanÄ± Hadi, Sokotra'nÄ±n yÃ¶netim merkezi Hadibo'da emniyet dahil yerel yÃ¶netim binalarÄ±nÄ± ele geÃ§iren STC'yi "Ã§etecilikle" suÃ§ladÄ±.

Vali Remzi Mahrus da ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Hadibo'yu istila ettiÄŸini sÃ¶yledi.

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, AFP ajansÄ±na Sokotra'nÄ±n ele geÃ§iriliÅŸi sÄ±rasÄ±nda hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leriyle bÃ¼yÃ¼k Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

HÃ¼kÃ¼met, Suudilerin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyondan, geÃ§en yÄ±l imzalanan yetki paylaÅŸÄ±mÄ± anlaÅŸmasÄ±na geri dÃ¶nÃ¼lmesi iÃ§in STC'yi buradan Ã§Ä±karmasÄ±nÄ± istedi. Suudi Arabistan'dan henÃ¼z aÃ§Ä±klama gelmedi.

Yemen aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Sokotra, aralarÄ±nda Ejderha KanÄ± AÄŸacÄ±'nÄ±n da bulunduÄŸu farklÄ± bir bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip. Sokotra Unesco DÃ¼nya MirasÄ± listesinde yer alÄ±yor.