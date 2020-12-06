MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriYemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden üst düzey bir komutan öldürüldü
GeriDünya Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden üst düzey bir komutan öldürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 06.12.2020 - 00:43 | Son Güncelleme:

Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden üst düzey bir komutan öldürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden üst düzey bir komutan öldürüldü
Abone Olgoogle-news

Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nden (GGK) üst düzey bir komutanın ve beraberindeki bazı kişilerin hükümet güçleriyle girilen çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Hükümete bağlı ismini vermek istemeyen askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Ebyen'in doğusundaki Et-Tariyye ve Vadi Sela cephelerinde GGK milisleri ile hükümet güçleri arasında çatışma çıktı.


Vadi Sela'daki çatışmalarda GGK'ye bağlı Es-Sumud Tugayı komutanı Ali Kasım el-Halimi ile beraberindeki bazı kişilerin öldüğü belirtildi.


Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemci göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu. Ateşkese rağmen GGK unsurları ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar devam etmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle