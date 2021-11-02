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Yemen, Lübnan Büyükelçisini geri çekti

#Yemen#Büyükelçi#Lübnan
Yemen, Lübnan Büyükelçisini geri çekti

Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Yemen de Lübnan Büyükelçisini çektiğini duyurdu.

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Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili açıklamalarının ardından Yemen'in Beyrut Büyükelçisi Abdullah ed-Dais'in istişare için ülkeye çağrıldığı belirtildi.

Yemen Büyükelçisi Dais'in, Lübnan Dışişleri'ne, Kardahi'nin "kınanması gereken" açıklamalarıyla ilgili olarak bir mektup ilettiği ifade edilen açıklamada, "Yemen hükümeti ve halkının, İran projesi ve onun milisleriyle mücadelesini sürdüreceği ve bunun hem Arap Yarımadası hem de bölge için emniyet sübabı olacağı" kaydedildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi'nin Yemen'le ilgili olarak Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine önce Suudi Arabistan, ardından Bahreyn, Kuveyt ve BAE, Lübnan'daki Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı. BAE ayrıca vatandaşlarına Lübnan'a seyahat yasağı getirmişti.

LÜBNAN ENFORMASYON BAKANI'NDAN RİYAD'A YEMEN SUÇLAMASI

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde mevcut konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.

Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.

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#Yemen#Büyükelçi#Lübnan

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