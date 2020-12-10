Yemen Cumhurbaşkanı Hadi: "Hükümet, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda istekli"

Yemen resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Güney Kore ve Fransa'nın Yemen büyükelçileri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Cumhurbaşkanı Hadi'ye güven mektubu sundu.



Hadi, Güney Kore Büyükelçisi Taeyeol Kwak ve Fransa Büyükelçisi Jean-Marie Safa'dan güven mektubunu teslim aldığı kabulde, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında sağlanan "yeni hükümet" uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Cumhurbaşkanı Hadi, "Yemen hükümeti, Riyad Anlaşması'nın uygulanması, sahadaki tatbikini sağlayacak mekanizmanın hızlandırılması ve yeni hükümetin kurulması konusunda istekli." dedi.



"Modern federal bir sivil devlet inşası hedefine ulaşmak ve Yemen ile bölgeyi hedef alan İran projesini durdurmak için çabaların birleştirilmesi" çağrısında bulunan Hadi, şunları kaydetti: "Riyad Anlaşması, akan kanın durdurulmasını, isyancı ve darbeciler karşısında güçlerin ve çabaların birleştirilmesini hedefliyor, hükümetin nüfuzunu güçlendiriyor, halkın hayatını olumlu yönde etkileyecek şekilde ekonominin düzeltilmesine ilişkin hükümetin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini amaçlıyor."



Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı GGK, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalamıştı.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden gün içinde yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nın bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.



GGK Sözcüsü Nizar Heysem de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kabinenin kuzey ve güney arasında eşit şekilde paylaştırılacağı yeni bir hükümet konusunda nihai anlaşmaya varıldığını kaydetmişti.