Yemen ateşi Riyad’ı sardı

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Yemen’de Riyad’ın himayesindeki hükümet güçleri ile İran destekli Husi milisleri arasındaki çatışmalar Suudi Arabistan’a sıçramış durumda. Önceki gün Abha kentindeki Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı bildirilirken, dün de aynı bölgelerde yeni saldırılar gerçekleşti. Husiler dün de Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

RİYAD’DAN SERT KARŞILIK

Suudi Arabistan’ın Husilerin saldırılarına karşılık olarak Yemen’in güneybatısındaki İbb vilayetinde bulunan füze fırlatma rampalarını hedef aldığı, Sana ve Hudeyde’de hava saldırıları düzenlediği kaydedildi. Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, Hudeyde Havalimanı ve Sana’nın Beni Matar bölgesinin savaş uçaklarıyla hedef alındığı duyuruldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada hava saldırılarını teyit etti. Bu arada Yemen güçleri de ülkenin güneybatısında bulunan Taiz kentinin Cabal Habaşi bölgesine düzenlenen hava operasyonlarında 23 Husi savaşçısının yaralandığını duyurdu.

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‘PAKİSTAN ORDUSU ZATEN ORADA’

Suudi Arabistan’ın Husilere karşı destek arayışında ise yeni bilgiler ve iddialar ortaya çıktı. Amerikan New York Times, Suudilerin Husilere yönelik saldırılarında Pakistan’a ait savaş uçaklarının kullanıldığını iddia ederken Pakistan ordusunun Halkla İlişkiler Genel Müdürü Tümgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, CNN’e yaptığı açıklamada asker sayısı ve kabiliyetlerinin gizli olduğunu belirterek detay vermekten kaçınsa da “Pakistan kuvvetlerinin Suudi Arabistan’da olduğunu” açıkladı.

ŞAM’DAN ASKER İSTENDİ

Daha önce yardım için ABD’nin kapısını defalarca çalan ve Fransa başta olmak üzere Avrupalı müttefiklerinden destek talep eden Suudi Arabistan’ın son olarak Suriye’ye başvurduğu aktarıldı. Axios’un haberine göre Riyad ve Şam yönetimleri, Husi güçlerine karşı başlatılan karşı taarruza katılmak üzere Suriye askerlerinin Yemen’e konuşlandırılmasını müzakere ediyor. Haberde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın konuyu ciddi şekilde değerlendirdiği ancak henüz nihai kararı vermediği ifade edildi.

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‘TÜRK ASKERİ KİMSEYE SALDIRMAYACAK’

Suudi Arabistan’a yönelik Husi saldırıları sonrası Türkiye’nin Mekke Savunma İttifakı kapsamında bölgeye olası asker sevkine ilişkin kamuoyunda oluşan sorulara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan yanıt geldi. 5 Ekim’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ittifak toplantısında, Suudi Arabistan’ın maruz kaldığı saldırıların da görüşüldüğünü belirten Fidan, Türkiye’nin Yemen’den (Husiler tarafından) yapılan saldırılara karşı savunmaya nasıl bir katkıda bulunabileceğinin Pakistan’la değerlendirildiğini vurguladı. “Zaman zaman ortaya konan ucuz siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini ifade etmek istiyorum” diyen Bakan Fidan, “Yemen’de meşru hükümet güçlerinin Riyad desteğiyle mevcut mücadeleyi devam ettirdiğini” belirterek, Türkiye’nin sürecin “barış ve diyalogla çözümlenmesi için” çalıştığını vurguladı. Fidan, Mekke Anlaşması’nın bir savunma anlaşması olduğunu vurgulayarak, “Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Türkiye, başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak” ifadelerini kullandı.