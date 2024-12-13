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Yemeklik yağlarda kanser riski

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#Yemeklik Yağ#Kolon Kanseri#Ayçiçek Yağı
Yemeklik yağlarda kanser riski
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:00

ABD’de yeni bir araştırma, belirli tipteki yemeklik yağların gençlerde kolon kanserinin artışına neden olabileceğini öne sürdü.

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Ayçiçeği, kanola, mısır ve üzüm çekirdeği gibi tohum yağlarının büyük miktarlarda tüketilmesinin vücutta iltihaplanma ile uzun zamandır bağlantılı olduğu biliniyor. Ancak şimdi kolon kanseri olan 80’den fazla hastanın tümörlerini analiz eden bir araştırma, bunların aynı zamanda hastalığın en hızlı büyüyen formlarından birinin riskini de artırabileceğini buldu. Araştırmacılar hastaların tümöründe, vücudun tohum yağlarını parçaladığında ürettiği mikroskobik yağlı bileşikler olan biyoaktif lipitlerin yüksek seviyelerde bulunduğunu gözlemledi. Bu lipitler, kanserin büyümesine yardımcı olan iltihabı artırdığı gibi vücudun da tümörle savaşmasını engelliyor. Buna göre, uzmanlar sağlık açısından zeytinyağı ve avokado yağı gibi ürünlerin tercih edilmesini belirtiyor. Öte yandan araştırmacılar balık yağı gibi işlenmemiş sağlıklı yağlarla iltihabı çözmeye odaklanan tedavinin de önemini vurguluyor.

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#Yemeklik Yağ#Kolon Kanseri#Ayçiçek Yağı

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