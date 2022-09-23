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Yemek yiyen dört kadını acımasızca darp etmişti... 24 yıl hapis cezası aldı!

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#Çin#Darp#Hapis Cezası
Yemek yiyen dört kadını acımasızca darp etmişti... 24 yıl hapis cezası aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 15:49

Geçtiğimiz aylarda Çin'de yaşanan ve güvenlik kameraları sayesinde anbean kaydedilen akılalmaz anlar dünyada da büyük ses getirmişti. Dört kadını acımasızca döven kişiye verilen ceza oldukça büyük oldu...

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Çin’in Hebei eyaletinde bulunan bir restoranda yemek yiyen dört kadın, önce sözlü tacize uğradı daha sonra 9 kişi tarafından acımasızca dövüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülke çapında infiale yol açtı ve bir anda dünyada da gündem oldu.

Haziran ayında yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada sayısız kere paylaşıldı ve büyük ses getirdi...

Bu korkunç görüntülerin faillerinden biri 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin’in Hebei eyaletindeki Tangshan kentinde 10 Haziran’da restoranda yemek yiyen dört kadına vahşice saldıran şahısların cezası belli oldu. Kadınları darp eden ve olayı başlatan 41 yaşındaki Chen Jizhi mahkeme tarafından 24 yıl hapse mahkum edilerek, 320 bin yuan (yaklaşık 45 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.

Diğer saldırganlar ise 6 ay ile 11 yıl arasında hapis cezası aldı. Mahkeme, ayrıca Chen ve 5 saldırganın kadınların hastane ve diğer maddi kayıplarının masraflarını ödemesine karar verdi.

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Olayın yaşandığı gün Chen Jizhi, restoranda yemek yiyen dört kadından birine ilişki teklifinde bulunmuş, kadını sözlü ve fiziksel olarak taciz etmişti.

Yemek yiyen dört kadını acımasızca darp etmişti... 24 yıl hapis cezası aldı
Kavga o kadar büyüdü ki mekandan dışarı taşıp sokakları da karıştırdı

Kadın ise Chen’in teklifini reddetmiş ve omzuna dokunduğu için tepki göstererek elini itmişti.

Chen, kendisini reddeden kadını darp etmeye başlamış, masadaki diğer kadınlar da arkadaşlarını korumak için kavgaya karışmıştı.

Çin’de 9 kişi restoranda oturan 3 kadını tekme tokat darbettiÇin’in Hebei eyaletinde bulunan bir restoranda yemek yiyen 3 kadın, önce sözlü tacize uğradı daha sonra 9 kişi tarafından acımasızca dövüldü.
daha fazla video içinÇin’de 9 kişi restoranda oturan 3 kadını tekme tokat darbetti

Daha sonra Chen’in 8 arkadaşı da olaya dahil olarak kadınları acımasızca darp etmişti. Sokağa taşan şiddet, çevredekilerin de yardımıyla son bulmuştu.

Kadınları darp eden saldırganlar gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan kadınlardan 2’si yoğun bakıma alınmıştı.

Öte yandan, yapılan soruşturmada Chen'in bir suç çetesinin ele başı olduğu ortaya çıktı. Chen'in bu nedenle kavga çıkarma, soygun, kumarhane işletme, insanları yasadışı alıkoyma ve kasten yaralama gibi suçlardan yargılandığı belirtildi.

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Bazıları saldırıda yer alan diğer yirmi yedi kişi de kumarhane işletmek, soygun, siber suçlara yardım etmek, kavga çıkarmak ve sorun çıkarmak gibi bir dizi suçtan altı ay ile 11 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Bunlardan on dokuzu 3.000 ila 135.000 yuan arasında para cezasına çarptırıldı.

Saldırıyla ilgili ceza alan kişi sayısının 27 kişi olması suçun ardında yatan çetenin ve bu tür saldırı suçlarının yaygınlığı konusunda oldukça korkutucu bir istatistik olduğunu da ortaya koymuş oldu.

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