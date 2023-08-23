Yemek yediği restorandaki bir yabancı görünüşüne bakıp teşhis koydu: 'Beyninizde tümör olabilir'

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Aynı restoranda yemek yediği uzman bir doktorun kendinde garip belirtiler olduğunu fark etmesi ile hayatı kurtulan kadın Çin'de yeniden gündeme oturdu.



Çin'in Zhejiang eyaletinde bulunan Zhuji Belediye Halk Hastanesi'nin kıdemli beyin cerrahı Zhao Ming, 2022 yılının Kasım ayında yemek yediği restorandaki bir kadında tehlikeli belirtiler fark etti.



"DUDAK VE PARMAKLARI ÇOK KALINDI, ALNI BELİRGİNLEŞMİŞTİ"



"Kadının çok kalın dudakları ve geniş bir burnu vardı, alnı belirgindi ve parmakları çok kalındı" diyen doktor, Çin Merkez Televizyonu'na (CCTV) yaptığı açıklamada bunların hipofiz bezi tümörünün tipik belirtileri olduğunu vurguladı.

Yetişkinde hipofiz bezinin büyüme hormonu (BH veya GH) salgılayan hücresinden çıkan bir adenomdan (tümörden) fazla miktarda BH salgılanması sonucu oluşan bir hastalık olan 'akromegali'de, el ve ayaklarda büyüme, çenenin öne doğru uzaması, yüz hatlarının kabalaşması, burnun büyümesi, alnın öne çıkması, cildin kalınlaşması, çenenin yanlış kapanması veya kapanamaması ile ellerde sinir sıkışması gibi belirtiler görülüyor.

Kadını görünüşü nedeni ile gücendirmek istemediğini ancak müdahale etme sorumluluğu hissettiğini anlatan doktor "Doktor içgüdülerim nedeniyle yanlış anlaşılma ihtimalime rağmen yanına gittim" dedi.



"BEYNİNİZDE TÜMÖR OLABİLİR"



Masasına gittiği kadına son zamanlarda kendini iyi hissedip hissetmediğini, şeker hastası olup olmadığını soran doktor kadının şeker hastası olduğunu öğrendi ve ona "Ben bir beyin cerrahisi doktoruyum. Beyninizde bir tümör olabilir. Size cep telefonu numaramı bırakacağım. Fiziksel kontrol ve tedavi için benimle irtibata geçebilirsiniz" dedi.



Hipofiz bezi beynin içinde, görme sinirlerinin hemen altında yerleşmiş olan normalde 1 gram ağırlığında küçük bir bezdir. Boyutları küçük olsa da, vücuttaki işlevi çok önemlidir. Yaşamsal öneme sahip faaliyetler sürdüren hipofiz bezinin durması kısa süre içinde ölümle sonuçlanacak ağır tablolara neden olabilir.