Yemek, su ilaç yok, binlerce kişi kuşatıldı! Putin'den Mariupol için yeni açıklama...

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Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin görüşmede kültür, sanat, spor gibi bir çok alanda Rus düşmanlığı yapıldığına dikkat çekerek Avrupalı liderleri bu düşmanlığı teşvik etmekle suçladı.

AB'YE KINAMA: UKRAYNA'NIN SUÇLARI GÖZARDI EDİLİYOR

AB'nin Ukrayna güçlerinin sayısız savaş suçunu göz ardı ettiğini iddia eden Putin Ukrayna'daki durumla ilgili sorumsuz açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle AB temsilcilerini de kınadı.



Asker ve sivillerin içinde sıkışıp kaldığı fabrikadan yükselen dumanlar

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PUTİN: KİEV TESLİM OLMALARINA İZİN VERMİYOR

Görüşmede dün Rusların eline geçtiği açıklanan kritik liman kenti Mariupol ile ilgili de konuşan Putin, Kiev yönetiminin Mariupol kentinde kuşatma altında olan sivillerin teslim olmasına izin vermediğini iddia etti.

Rus lider açıklamasında "Kremlin silah bırakan Ukrayna silahlı kuvvetleri mensuplarına ve yabancı paralı askerlere hukuka uygun şekilde davranılacağı ve hepsine ihtiyaç duydukları tıbbi bakımın sağlanacağı konusunda garanti verdi ancak Kiev sivillerin bu fırsatlardan faydalanmasına izin vermiyor" ifadelerini kullandı.



Mariupol ve Azovstal Çelik fabrikasının uydu görüntüsü

PUTİN ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ MÜZAKERE SONUÇLARINA BAĞLI

Kremlin görüşmenin içeriğine dair yaptığı açıklamada Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşmenin devam eden müzakerelerin sonuçlarına bağlı olduğunu yineledi ve Kiev'i tutarsız olmakla suçladı.

BİNLERCE KİŞİ FABRİKADA SIKIŞIP KALDI! YİYECEK, SU, İLAÇ YOK...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Mariupol'deki durumla ilgili yaptığı açıklamada "Mariupol'un büyük bir kısmının kontrolü Ruslarda, ancak kentin bir kısmında hala Ukrayna askerleri var" ifadelerini kullandı.

Rus askerlerinin Mariupol'e yaptığı son saldırı sonrası yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker ve sayıları tam olarak bilinmeyen yüzlerce sivil kentin sanayi bölgesindeki Azovstal çelik fabrikasına saklanmıştı.

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Putin buraya yapılacak bir operasyona izin vermedi ancak fabrikanın tamamen kuşatılmasını istedi ve 'Bir sinek bile kaçmayacak' talimatı verdi.



Binlerce kişinin saklandığı çelik fabrikasının 20 Nisan'da çekilen uydu görüntüleri

Azovstal çelik fabrikaları Mariupol'deki Ukrayna direnişinin son kalesiydi, ancak Putin'in güçlerine burayı tamamen kuşatma emri vermesinden sonra yüzlerce kişi tesisin içinde açlıktan ölme riski ile karşı karşıya kaldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yüzlerce sivil, çocuk ve yaralı tesisin içinde mahsur kaldı. Yiyecek, içecek, ilaç gibi temel ihtiyaçları neredeyse hiç kalmadı. İnsanları güvenle dışarı çıkarmamız için acil bir insani koridora ihtiyaç var." ifadeleri kullanıldı.



TOPLU MEZARLAR ORTAYA ÇIKTI



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Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde kazılan toplu mezarlar, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR’ın farklı tarihlerde çektiği uydu fotoğrafları ile tespit edildi.



Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol'ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde çektiği uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ile oraya çıkan toplu mezarların, 23 ve 26 Mart tarihleri arasında genişlemeye başladığı tespit edildi.

Toplu mezarların, köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü. Maxar, "Mezarlar, doğrusal sıralardan oluşan dört bölümde hizalanmış ve 200'den fazla yeni mezar içermekte" ifadelerini kullandı.

