Yemek o kadar acıydı ki 4 kaburgası çatladı

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Çin’in Şangay kentinde yaşayan Huang adlı kadın yediği yemek sonrası kendini kötü hissetmeye başladı. İlerleyen dakikalarda konuşmakta, yürümekte ve nefes almakta güçlük çeken kadın nöbetine girdi ve hastanelik oldu.

Hastanede acil müdahaleye alındıktan sonra tomografisi çekilen kadının dört kaburgasında hafif kırık olduğunu tespit edildi.

Zayıf kas yapısı ve düşük vücut ağırlığının kaburgalarının kırılmasına neden olduğunu söylediler - Sadece 171 cm boyunda ve yaklaşık 57 kg ağırlığındaki kadının şiddetli öksürük nöbetinde kamurga kemiklerinin kırıldığı ortaya çıktı.

Düşük ağırlığı nedeniyle, kemik yapısını destekleyecek kas gücüne sahip olmayan kadının tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

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Doktorlar, kırıklarından kurtulduktan sonra kaslarını güçlendirmek için daha fazla fiziksel aktiviteye katılmasını tavsiye etti.

ASYA’DA ACI YEME TRENDİ

Asya mutfağında geniş yer kaplayan acı yemeklerin son zamanlarda yüksek oranda acı eklenerek yenilmesi internette trend haline gelmiş durumda.

Bazı sosyal medya kullanıcıları acı yedikten sona çektikleri sancıları yayınlayarak takipçilerinden para kazanmayı meslek haline dahi getirdi.

Uzmanlar aşırı acı yiyecekler yemenin sağlık açısından zararlı olduğunu ve birçok ölümcül hastalığı tetikleyebileceğini konusunda uyarıyor.