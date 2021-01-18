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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yelkende skandal

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Yelkende skandal
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Yunan Yelken Federasyonu’nda tecavüz skandalı patladı. Yelkende, 2 kez Olimpiyat Şampiyonu, 4 kez de Dünya Şampiyonu olan iki çocuk annesi Sofia Bekatoru (44) tam 23 yıl sonra konuştu.

Bekatoru, 21 yaşında iken Federasyon Başkan Yardımcısı Aristidis Adamopulos’un kendisine tecavüz ettiğini açıkladı. Bekatoru, 1998 Sidney Olimpiyatları hazırlıkları sırasında, Yunan milli takımının kaldığı otelde babası yaşındaki Adamopulos’un “Konuşalım” bahanesiyle kendisini odasına çağırdığını ve şiddet de kullanarak kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Yelkencilik Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevine son verilen Adamopulos, iddiaları reddetti.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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