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Yedi gezegen aynı anda görülecek

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#Yedi Gezegen#Gezegenler#Gezegen Geçidi
Yedi gezegen aynı anda görülecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 13:27

Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn kısa bir süreliğine aynı anda görülebilecek. Uzmanlar, gezegenleri en iyi şekilde görebilmek için salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, gün batımının hemen ardından gökyüzünü izlemek gerektiğini bildirdi.

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Bilim insanları, Mars, Jüpiter, Uranüs, Venüs, Neptün, Merkür ve Satürn'ün kısa süreliğine akşam saatlerinde aynı anda görülebileceğini açıkladı.

"Gezegen geçidi" olarak adlandırılan nadir olay, gezegenlerin belirli bir hizalanma oluşturmasıyla meydana geliyor. Bu manzara, 2040 yılına kadar bir daha bu kadar net bir şekilde gözlemlenemeyecek.

Uzmanlar, gezegenleri en iyi şekilde görebilmek için salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri, gün batımının hemen ardından gökyüzünü izlemek gerektiğini bildirdi.

Merkür, Venüs, Jüpiter ve Mars'ın çıplak gözle görülebileceği ancak Satürn ufuk çizgisine yakın olacağı için fark edilmesinin zor olabileceği, Uranüs ve Neptün’ü gözlemlemek isteyenlerin ise teleskopa ihtiyacı olacağı kaydedildi.

Venüs ve Jüpiter, parlaklıkları sayesinde en kolay fark edilebilecek gezegenler arasında yer alıyor. Mars ise belirgin kızıl rengiyle diğerlerinden ayırt edilebilecek. Gezegenleri en iyi şekilde gözlemlemek için, ışık kirliliğinin az olduğu ve ufkun net bir şekilde görülebileceği bir noktaya gitmek tavsiye ediliyor. Bilim insanları, gözlerin karanlığa alışması için en az yarım saat beklenmesi gerektiğini, ayrıca telefon ekranına bakmaktan kaçınılması gerektiğini söylüyor.

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#Yedi Gezegen#Gezegenler#Gezegen Geçidi

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