Yazışmalar ortaya çıktı! Bilim insanları Wuhan teorisi maillerini sansürlemiş

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Çin'in Wuhan şehrinde koronavirüs pandemisi patlak verdiği andan itibaren, Washington ve Londra'daki tıbbi araştırmacılar, virüsün doğal olarak ortaya çıktığını savunmuş ve sadece komplo teorisyenlerinin virüsün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızdığına inanacağını iddia etmişlerdi.

Şimdi ise, ortaya çıkarılan bir dizi e-posta - en sonuncusu Meclis Gözetim ve Reform Komitesi tarafından görüntülenen ve 11 Ocak tarihli mektubunda atıfta bulunulan bir toplu e-postaydı – gerçekte virüsün, Anthony Fauci liderliğindeki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) tarafından finanse edilen araştırmalardan ortaya çıktığı fikrini bastırmak amacıyla düzenlenmiş bir komplo olduğu olasılığını giderek artırıyor.

En son e-postalar böyle bir komployu kanıtlamıyor, ancak iki nedenden dolayı bunu daha makul kılıyor: Çünkü uzman virologlar virüsün laboratuvarın özeliklerine sahip olduğuna inanmak için çok güçlü bir kanıt sunuyorlar ve o zamanki Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins'in bu bomba habere verdiği tamamen politik tepki de bu savı güçlendiriyor.

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Hikâye, 31 Ocak 2020'de Scripps Araştırma Enstitüsü'nden Kristian G. Andersen liderliğindeki dört virologdan oluşan bir gruptan Fauci'ye gönderilen bir e-posta ile başlıyor. SARS-genomik CoV-2'nin dizisi bu e-postadan üç hafta önce yayınlanmış ve virologlara virüsün yapısı ve olası kökeni hakkında ilk bakış açısını sunmuştu.

Andersen, Fauci'ye, "Bugün erken saatlerde yaptığımız konuşmalardan sonra, Eddie, Bob, Mike ve ben genomun evrim teorisinden beklentilerle tutarsız olduğunu gördük" dedi. Hikayede geçen Eddie, Sydney Üniversitesi'nden Edward C. Holmes; Bob, Tulane Üniversitesi'nden Robert F. Garry ve Mike, Scripps Research'ten Michael Farzan idi. Bu uzmanların ortak görüşlerine göre virüs doğada ortaya çıkmamıştı ve bir laboratuvardan sızmış olabilirdi.

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Ancak dünya bunu, Haziran 2021'de Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası talebiyle edinilen e-postalardan ve ertesi gün (1 Şubat 2020) virologların bulgularını tartışmak için bir telekonferans düzenlendiği gerçeğinden dolayı zaten öğrenmişti. Ancak toplantıda sıra dışı bir şey oldu, çünkü Andersen üç gün içinde tamamen farklı bir söylem geliştirmişti.

4 Şubat 2020'de gönderilen bir e-postada Andersen, laboratuvar sızıntısı hakkındaki fikirleri "bu virüsün bir şekilde kasıtlı olarak geliştirildiğine dair çılgın spekülasyonlar" olarak reddetti, ki açıkçası durum hiç de böyle değildi.

Andersen ve meslektaşları daha sonra 17 Mart 2020'de Nature Medicine dergisinde "Çalışmalarımız SARS-CoV-2'nin bir laboratuvar yapısı veya bilerek değiştirilmiş bir virüs olmadığını açıkça ortaya koyuyor" diye bir makale yayınladı. Makalenin büyük bir etkisi oldu ve ana akım medyayı laboratuvar sızıntısı iddialarını araştırmamaya ikna etti.

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Bu yayın, İngiliz tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan bir önceki mektupla birlikte, karşıt bilimsel sesleri etkili bir şekilde susturdu. Lancet mektubu, 1 Şubat 2020'de, telekonferansı organize eden Londra'daki önemli bir araştırma yöneticisi olan Jeremy Farrar tarafından imzalandı.

Peki 1 Şubat'taki telekonferans sırasında virologların düşüncelerini bu kadar kökten değiştirmesine neden olan ne oldu?

Haziran 2021'de ortaya çıkan e-postalar, neredeyse her kelime sansürlendiği için bunu söylemeyi imkansız hale getirdi. Meclis Gözetim ve Reform Komitesi'nin e-postaları yalnızca kamerayla okumasına izin verildi, bu da üyelere herhangi bir kopya verilmediği, ancak çalışanların e-postaları görüntülerken elleriyle deşifre etmelerine izin verildiği anlamına geliyordu.

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Komitenin 11 Ocak 2022 tarihli mektubundan verilen alıntılara göre, virologların virüsün modifikasyon izi taşıdığına dair çok az şüpheleri vardı. Odak noktaları, furin bölünme bölgesi olarak bilinen genetik bir bölgeydi: Virüsü de insan hücreleri için oldukça bulaşıcı yapan şey bu genetik parça. Bilim insanları bazen bu elementi virülanslarını arttırmak için laboratuvar virüslerine eklerler, ancak doğada virüsler, ailelerinin diğer üyeleriyle değiş tokuş yaparak bunun gibi genetik parçaları alırlar.

Kovid virüsündeki furin bölünme bölgesi, bu virüs ailesinin bilinen başka hiçbir üyesinde (Sarbecoviruses olarak bilinen bir grup) furin bölünme bölgesine sahip olmadığı için dışarı çıkıyor. Peki o halde virüs nasıl bulaştı?

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Andersen grubunun bir üyesi olan Tulane Üniversitesi'nden Garry, en son e-postalarında, eklenen furin bölünme bölgesinin tam olarak gerekli uzunlukta olduğunu vurguluyor ki bu doğada alışılmadık bir durum. Garry, "Bunun doğada nasıl meydana geldiğini gerçekten anlamıyorum... Elbette, ideal 12 tabanlı ek parçayı laboratuvarda kolayca oluşturabilirsiniz." diyor.

Andersen grubunun bir başka üyesi olan Scripps Research'ten Farzan da görünüşe göre aynı şekilde düşünüyordu. House komitesi yaptığı açıklamada, "Farzan, Furin bölünme bölgesinden rahatsız oluyor ve bunu laboratuvar dışında bir olay olarak açıklamakta zorlanıyor (doğada olası yollar olmasına rağmen, ancak pek olası değil)," dedi.

Farzan, virüslerin insan hücre kültürlerinde büyütüldüklerinde furin klevaj bölgeleri gibi elementler kazanabileceğini belirtti, bu nedenle "furin bölgesinin edinilmesi, yönlendirilmiş mühendislik yerine doku kültüründe virüsün devam eden geçişi ile oldukça uyumlu olacaktır." Her iki yol da - bölünme bölgesinin veya doku kültürünün doğrudan eklenmesi - virüsün bir laboratuvardan geldiğini gösterir.

Konferans üyeleri, virüsün Wuhan laboratuvarından kaynaklanmış olabileceğinin açıkça farkındaydı. Farzan, "Bence tüm bunları nasıl bir araya getirdiğiniz sorusu ortaya çıkıyor. Eğer bu tesadüfler dizisine, Wuhan laboratuvarı hakkında bildiklerinize, doğada ne kadarının olabileceğine inanıyorsanız tabi. – Bu bir kazara sızma mı yoksa doğal bir olay mı?" şeklinde konuştu.

Konferansta hazır bulunan üst düzey yöneticilerin, profesyonel danışmanlarının ulaştığı şok edici sonucu keşfetmek için acele edecekleri düşünülürdü... Ancak Collins, bilim insanlarının virüsün neden tasarlanmış göründüğünü düşündüklerini ayrıntılı olarak açıkladıkları telekonferanstan sadece bir gün sonra böyle bir fikrin yaratabileceği zarar konusunda uyarı yaptı.

Yeni e-postalara göre, Collins, 2 Şubat 2020'de, "Komplo sesleri hızla yükselecek, bilime ve uluslararası uyuma önemli potansiyel zararlara neden olacaktır" dedi.

Collins, laboratuvar sızıntısı fikrinin, doğal köken teorisini fikir birliği pozisyonu olarak belirleyen Mart 2020 Nature Medicine makalesinden sonra bile etkili bir şekilde bastırılmadığından endişe duyuyordu. 16 Nisan'da Fauci'ye e-posta göndererek, "NIH'nin bu son derece zararlı komployu bastırmak için yapabileceği bir şey olup olmadığını merak ediyorum" dedi.

Fauci kaygısız görünüyordu. Ertesi gün, "Şu anda bu konuda hiçbir şey yapmazdım," dedi ve ekledi, "Bu, zamanla sönecek parlaklıkta bir şey."

Sonraki aylarda yapılan şey de tam olarak bu oldu: Bilim camiasında ve ana akım medyada, virüsün doğal oluşumu tek seçenek olarak kaldı.