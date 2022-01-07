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HABERLERDünya Haberleri

Yazarları hedef alan dolandırıcı yıllar sonra yakalandı!

#Margaret Atwood#Ethan Hawke#Dolandırıcı
Yazarları hedef alan dolandırıcı yıllar sonra yakalandı

Aralarında ünlü yazar Margaret Atwood ve Ethan Hawke gibi isimlerinde olduğu birçok kişiyi hedef alan dolandırıcı FBI'ın yıllar süren çalışması sonrası yakalandı.

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Margaret Atwood ve Ethan Hawke dahil olmak üzere birkaç yüksek profilli yazar, yıllar boyunca bir kimlik avı düzeninin hedefi oldu. Ünlü yazarları hedef alan kişinin İtalyan uyruklu Filippo Bernardini olduğu belirlendi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

FBI'ın peşinde olduğu zanlı Çarşamba günü John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indiğinde tutuklandı. Elektronik dolandırıcılık ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığıyla suçlanıyor.

'ŞOK OLDUK VE DEHŞETE DÜŞTÜK'

The New York Times'ta yer alan habere göre, Bernardini, Simon & Schuster adlı bir yayıncılık şirketinde 'haklar koordinatörü' olarak çalışıyor. Şirket yaptığı açıklamada Bernardini aleyhindeki suçlamalar karşısında "şok olduklarını ve dehşete düştüklerini" belirtti.

AKILALMAZ YÖNTEM, HARF BENZERLİKLERİNİ KULLANMIŞ

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İddianamede Bernardini'nin, ünlü yazarları dolandırarak, yayınlanmamış el yazmalarını ele geçirmek için sahte e-posta hesaplarını kullanarak edebi ajans yeteneklerini kullandığı iddia ediliyor.

Bernardini farklı yayınevlerinde çalışan gerçek kişiler için "m" yerine "rn" gibi biraz farklı harfler kullanarak sahte e-postalar oluşturduğu iddia ediliyor.

İddianamede ayrıca zanlının Pulitzer ödüllü bir yazardan, polisin ortak adrese gönderildiğini söyleyerek yakında çıkacak olan el yazmasının bir kopyasını istediği iddia ediliyor.

Yazarları hedef alan dolandırıcı yıllar sonra yakalandı

MARGARET ATWOOD 2019'DA AÇIKLAMIŞTI

Atwood , 2019'da yılında kendisine ve yayıncısına "Damızlık Kızı Öyküsü" devam filminin müsveddesini çalmak amacıyla sahte e-postalar gönderildiğini söylemişti.

KARABORSAYA DÜŞMEDİ ANCAK HEPSİ KAYIP

The Times'ın bildirdiğine göre, kimlik avı yoluyla çalınan el yazmaları hiçbir zaman karaborsaya çıkmadı ancak hepsi ortadan kaybolmuş gibi görünüyor.

Bernardini'nin Perşembe günü ABD Bölge Yargıcı Colleen McMahon'ın karşısına çıkması bekleniyor.

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