Yazara yapay zekâ şoku

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Goncourt Akademisi tarafından yapılan açıklamada, Orélien’in aday gösterilen eserine ilişkin ortaya atılan iddialar ve incelemeler doğrultusunda yazarın adaylığının geri çekildiği bildirildi. Edebiyat dünyasında geniş yankı uyandıran bu karar, üretim süreçlerinde yapay zekâ kullanımı ve özgünlük tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.