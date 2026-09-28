Yazara yapay zekâ şoku

Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 07:00
Fransa’nın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olan Goncourt Ödülü’nün aday listesinde yer alan Haitili-Kanadalı yazar Thelyson Orelien, romanında yapay zekâ kullandığı ve intihal yaptığı yönündeki iddiaların ardından adaylıktan diskalifiye edildi.
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Goncourt Akademisi tarafından yapılan açıklamada, Orélien’in aday gösterilen eserine ilişkin ortaya atılan iddialar ve incelemeler doğrultusunda yazarın adaylığının geri çekildiği bildirildi. Edebiyat dünyasında geniş yankı uyandıran bu karar, üretim süreçlerinde yapay zekâ kullanımı ve özgünlük tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.