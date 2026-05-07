Yaz gelmeden rekor geldi

Dünya genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, Kanada ve İspanya’da rekorlar kırılmasına neden oldu. Kanada’nın British Columbia eyaletinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, mayıs itibarıyla birçok bölgeyi etkiledi. Vancouver’da kaydedilen en yüksek sıcaklıkların en son 1898 yılındaki 22.2 derece olduğu belirtilirken bu sıcaklık rekoru, hafta sonu 23.9 derece ile aşıldı. Bölgede yaşanan sıcak hava dalgası, hafta sonu en az 24 bölgede günlük sıcaklık rekorlarını kırdı ve bazı bölgelerde sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktı. Pemberton’da termometreler 31.5 dereceyi, Lytton’da ise 31.9 dereceyi gösterdi. Uzmanlar, olağanüstü sıcaklıkların bölge üzerinde etkili olan yüksek basınç sistemi nedeniyle oluştuğunu belirtti.

ELEKTRİK TÜKETİMİ DE REKOR DERECEDE ARTTI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte klima ve vantilatör kullanımının artması, enerji talebinde yükselişe yol açtı. Enerji şirketi BC Hydro tarafından paylaşılan verilere göre, eyalette elektrik tüketimi yaklaşık 7 bin 600 megavata ulaşarak mayıs aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Yetkililer, sıcak ve kurak hava koşullarının orman yangını riskini artırdığı uyarısında bulundu. Bu kapsamda British Columbia’nın güney kıyı kesimlerinde kamp ateşi yakılması yasaklandı.

İSPANYA’DA 76 YILIN EN SICAK NİSAN AYI

İspanya Meteoroloji Enstitüsü ortalama 15.1 derece ile İspanya’nın son 76 yılın en sıcak nisan ayını geçirdiğini bildirdi. Meteoroloji enstitüsü, 11-13 Nisan arasındaki dönem dışında neredeyse tüm ay boyunca sıcaklıkların normalin üzerinde seyrettiğini duyurdu. “2026 yılının ilk dört ayında 12 rekor sıcak gün yaşandı. Normalde bir yılın tamamında sıcaklık rekoru kırılan gün sayısının ortalama beş oluduğu, son yıllarda bu istatistiğin giderek arttığı açıklandı.