Yavuz’un çekilmesi Rumları heyecanlandırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yavuz’un yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal için limana döndüğü, hazırlıkların ardından yeni lokasyonda çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Yavuz’un bölgeden ayrılması Kıbrıs Rum yönetimini heyecanlandırdı. Hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, Yavuz’un ayrılmasına temkinli iyimserlikle yaklaştı. Rum sözcü, geminin çekilmesini olumlu bulduklarını ancak Türkiye’nin yeni bir Navtex yayınlayıp yayınlamayacağının bilinmediğini söyledi. Kiriakos Kusios

Rum ve Yunan medyasında haber geniş yer alırken, Rum hükümet sözcüsü KKTC’nin güney sahillerinde faaliyetini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de bölgeden çekilmesini istedi. Rum medyası Yavuz’un çekilmesinde, doğu Akdeniz’deki son krizde arabuluculuk rolü üslenen Almanya’nın etkili olduğunu ileri sürdü.