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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yavuz’un çekilmesi Rumları heyecanlandırdı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Yavuz’un çekilmesi Rumları heyecanlandırdı
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Yavuz sondaj gemisi 24 Nisan’da başladığı Selçuklu-1 kuyusundaki çalışmalarını tamamlayarak Taşucu Limanı’na döndü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yavuz’un yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal için limana döndüğü, hazırlıkların ardından yeni lokasyonda çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Yavuz’un bölgeden ayrılması Kıbrıs Rum yönetimini heyecanlandırdı. Hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, Yavuz’un ayrılmasına temkinli iyimserlikle yaklaştı. Rum sözcü, geminin çekilmesini olumlu bulduklarını ancak Türkiye’nin yeni bir Navtex yayınlayıp yayınlamayacağının bilinmediğini söyledi.

Yavuz’un çekilmesi Rumları heyecanlandırdı
Kiriakos Kusios

Rum ve Yunan medyasında haber geniş yer alırken, Rum hükümet sözcüsü KKTC’nin güney sahillerinde faaliyetini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de bölgeden çekilmesini istedi. Rum medyası Yavuz’un çekilmesinde, doğu Akdeniz’deki son krizde arabuluculuk rolü üslenen Almanya’nın etkili olduğunu ileri sürdü.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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