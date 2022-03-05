Yatını seven kaçsın

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AVRUPA ülkelerinin Ruslara karşı yaptırımlarını somut bir şekilde arttırması oligarkları korkuttu. Önceki gün petrol şirketi Rosneft’in patronu Igor Sechin’e ait 88 metrelik yat Amore Vero’ya el koyan Fransa, bunun dışında Rus işinsanlarıyla bağlantılı 4 kargo gemisine daha el koydu. Benzer bir şekilde Almanya’da ise Rus milyarder Alisher Usmanov’a ait 600 milyon dolar değerinde 150 metrelik süperyat Dilbar’a el koyuldu.

30 milyon £50 metreIgor Kesaev - Tütün üreticisi

Bu gelişmelerin ardından adı yaptırımlar listesinde bulunan Rus alüminyum devi Rusal’ın kurucusu Oleg Deripaska’nın sahibi olduğu süper yat Clio, Maldivler’in başkenti Male açıklarına demirledi. Aynı şekilde kara listedeki Rus çelik üreticisi Evraz’ın kurucularından Alexander Abramov’un sahibi olduğu Titan da tatil cennetine geldi.

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225 milyon £140 metreViktor Rashnikov - Çelik patronu

Bunun dışında Rusya’nın ikinci en zengin kişisi Vladimir Potanin’e ait 88 metrelik Nirvana da Maldiv sularında seyrederken görüldü. Ayrıca tütün zengini Igor Kesaev’e ait 50 metrelik My Sky ve çelik sektöründeki Viktor Rasnikov’un 140 metrelik mega yatı Ocean Victory de Maldivler’de. Bu yatların çoğu daha önce Ortadoğu’daki limanlarda demirliydi.

TITAN



Değeri: 75 milyon £

Uzunluk: 78 metre

Sahibi: Alexander Abramov - Çelik üreticisi

İADE ANLAŞMASI BULUNMUYOR

Maldivler ile ABD ya da Avrupa Birliği ülkeleri arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor. Bu sayede Rus oligarklara ait yatların burada saklanabileceği belirtiliyor.

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CLIO



Değeri: 30 milyon £

Uzunluk: 72 metre

Sahibi: Oleg Deripaska - Sanayici