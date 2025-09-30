×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Yatılı okulda felaket: 1 ölü yüzlerce yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Endonezya#Okul Binası#Çökme
Yatılı okulda felaket: 1 ölü yüzlerce yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 09:25

Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı. Enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin bulunduğu açıklandı. Yaşanan olayın ardından tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü.

Haberin Devamı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yatılı okulda felaket: 1 ölü yüzlerce yaralı

Enkaz altında çoğu 12-17 yaşlarında en az 65 öğrencinin bulunduğu, binanın yeniden çökme riskinin arama kurtarma çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

Yatılı okulda felaket: 1 ölü yüzlerce yaralı

Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı.

Haberin Devamı

Yatılı okulda felaket: 1 ölü yüzlerce yaralı

Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gözden KaçmasınNetanyahunun gerçek niyeti ne Trumpın planına koşullu destek İsrail, Gazzeyi ele geçirmekten vazgeçmediNetanyahu'nun gerçek niyeti ne? Trump'ın planına 'koşullu destek!' 'İsrail, Gazze'yi ele geçirmekten vazgeçmedi'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınRusya, işkenceyi önleyen Avrupa Sözleşmesinden çekildiRusya, işkenceyi önleyen Avrupa Sözleşmesi'nden çekildiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınSumud Filosu yolcusu Hürriyet’e anlattı: Geri sayım başladı, teyakkuzdayızSumud Filosu yolcusu Hürriyet’e anlattı: Geri sayım başladı, teyakkuzdayızHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Endonezya#Okul Binası#Çökme

BAKMADAN GEÇME!