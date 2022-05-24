Yatı da dava konusu

Haberin Devamı

Amber Heard, evlilikleri sırasında Johnny Depp’in kendisine yatta şiddet uyguladığını, kabinlerden birinin duvarına çarptığını iddia etti.“Karayip Korsanları” filmiyle tanınan Amerikalı aktör yatı, 2007 yılında açıklanmayan bir bedelle satın almıştı. Johnny Depp 2015 yılında Amber Heard ile evlendiğinde, art deco tarzı iç döşemesi ve korsan gemisini andıran tasarımıyla dikkat çeken yata deniz tanrıçası “Amphitrite”in adını vermişti. Satmadan önce kullanmadığı dönemler için yattan para kazanmak isteyen Depp, haftalık kiralama da yapıyordu. 2013’te kiralama işine başlayan ünlü aktör, müşterilerinden yoğun sezonda haftalık 130 bin dolar alıyordu. Depp, yatı Harry Potter’ın yaratıcısı J.K. Rowling’e 27 milyon dolara sattı. Yat halihazırda Amerikalı bir işinsanına ait ve “Arriva” ismiyle yüzüyor.