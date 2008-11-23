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Yatak odasında gürültü yapamayacaklar

Yatak odasında gürültü yapamayacaklar

Başkan seçilen ilk siyah olan Barack Obama ve ailesinin, ırkçı bir terör saldırısına uğrama olasılığının yüksek olması nedeniyle, Beyaz Saray’da olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Öyle ki, Başkan Obama ve First Lady Michelle Obama, Beyaz Saray’da aşk yaparken bile fazla gürültü yaparlarsa, gizli servis ajanları derhal yatak odasına dalabilecek.

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Obama çiftinin sevinci

ABD’nin 44. Başkanı seçilen Barack Obama ve ailesi, 20 Ocak’tan sonra, oturmaya başlayacakları Beyaz Saray’da neredeyse istedikleri herşeye sahip olacak. Ancak, siyah derili Obama ve ailesinin, ırkçı bir terör saldırısına uğrama olasılığının, kendinden önce gelen diğer başkanlara oranla daha yüksek olması ve bunun ekstra bir tehdit olarak kabul edilmesi nedeniyle, olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Böylece, Obama ve ailesinin her hareketi izlenecek ve özel yaşam denilen hayatı geçmişe gömecekler.

Sürekli izlenecek

Öyle ki, eğer yeni Başkan ve yeni First Lady Michelle Obama, Beyaz Saray’da aşk yaparken bile fazla gürültü yaparlarsa, gizli servis ajanları derhal yatak odasına dalacak. Barack Obama ve ailesinin tuvalete gidişleri bile yakından izlenecek. Gizli servis, Obama’nın attığı her adımı yakından takip edecek.

Diğer başkanlar da sıkı korundu. Nitekim, gaf yapmasıyla ünlü eski Başkan Yardımcısı Dan Quayle, eşi Marilyn ile bir gece seks yaparken yanlışıkla ve aşk heyecanı içinde panik düğmesine basmıştı. Hemen koşarak içeri giren Gizli Servis görevlileri tam şaşkınlık içindeki Marilyn Quayle’i yere fırlatmış ve yataktaki Dan Quayle’in üzerine çullanarak korumaya almışlardı.

Gizli Servis görevlilerine, korudukları kişileri ve özellikle ABD Başkanı’nı her tehlikeye karşı güvence altına almaları ve gerekirse ölmeleri öğretiliyor.

Michelle Obama, 132 odası bulunan Beyaz Saray’da kendi çiçekçisi, aşçısı, kuaförü ve şoförüne sahip olacak. Michelle Obama’nın memurları ve sözcüleri de olacak. Barack Obama ve ailesinin her talebi anında yerine getirilecek.

Reagan severdi

Eski Başkan Ronald Reagan ve eşi Nancy, Beyaz Saray’da olmaktan zevk alır ve "Burası Washington’un sekiz yıldızlı oteli" derlerdi.

Buna karşılık, eski Başkan Harry Truman, Beyaz Saray yaşamından nefret eder ve "süslü hapishane" ifadesini kullanırdı.

Barack Obama, özgürlüğünü yitirmeyi sevmemekle beraber, Beyaz Saray’daki uygulamaların iş ile birlikte geldiğini ve şikayetçi olmayacağını söylemişti.

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