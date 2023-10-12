Yaşlı kıta Avrupa

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2024’te Avrupa’da 65 yaş üstü nüfusun, 15 yaş altı nüfustan daha fazla olacağı uyarısında bulundu ve sağlıklı yaşlılık için önlemler alınması çağrısı yaptı. DSÖ’nün uyarısı sadece Avrupa’yı ilgilendirmiyor. Çünkü bu oranın 2064’te küresel ölçek kazanması bekleniyor. “Bu eğilim yeni sosyal, ekonomik ve sağlık sorunlarıyla eş anlamlı” vurgusu yapan DSÖ, nüfusun yaşlanmasının etkilerini hafifletmek için yaşlı insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını, bağımsızlıklarını, sosyal refahlarını ve yaşam kalitelerini koruyup geliştirmelerini sağlamak için önlemler alınması çağrısı yaptı.

Brüksel’in dört ayaklı paketinin en dikkat çeken unsurlarından biri ise göçmen korkusunun tavan yaptığı AB’nin yaşlanan nüfus odaklı sorunların aşılması için umudunu üçüncü ülkelerden nitelikli göçmenlere bağlaması.

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GÖÇMENLERE MUHTAÇ

Belgede, yaşlanan nüfusun neden olduğu akut işgücü sıkıntısı nedeniyle yasal göç ve üçüncü ülke vatandaşlarının etkin entegrasyonunun hayati önem taşıdığı belirtiliyor. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dubravka Suica da demografik değişimin AB’nin ekonomik büyümesi ve rekabet gücü önünde bir engel teşkil etmemesi için acil eylem mesajı verdi.