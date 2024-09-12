Yaşları sadece13 ve 14... Babası askere alındı, bir milyon dolar değerindeki helikopteri havaya uçurdu!

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Rusya'nın Noyabrsk kentinde yaşayan, okul çağındaki iki çocuk yaklaşık bir milyon dolar değerindeki bir helikopteri havaya uçurmak, büyük hasara yol açmak suçlamaları ile tutuklandı.

Rus kolluk kuvvetleri, Rusya'ya ait Mi-8T helikopterinin tamamen harap hale gelmesine neden olan patlamanın arkasında 13 yaşındaki Timur ile 14 yaşındaki Sasha'nın olduğunu iddia ediyor.



Rus kolluk kuvvetleriyle yakın bağları bulunan medya kuruluşu BAZA'nın haberine göre, Sibirya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde yer alan ve hayati öneme sahip petrol ve doğalgaz altyapısına düzenli olarak hizmet vermek için kullanılan helikoptere düzenlenen sabotajda sigara ve sıvı yakıt kullandı.

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BABASI UKRAYNA'DA SAVAŞMAYA GİTTİ

BAZA, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden çocuklara saldırıyı gerçekleştirmeleri karşılığında yaklaşık 50 bin dolarlık bir ödeme teklif edildiğini yazdı. Teklifi kimin yaptığı henüz bilinmiyor ancak yetkililer gençlerden birinin babasının Ukrayna'da savaşmaya gittiğini ve çocuğun bu eylem sayesinde babasını eve döndürebileceğine inandırılmış olabileceğini düşünüyor.



Rus medyasında yer alan haberlere göre 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk helikoptere düzenledikleri saldırı nedeni ile yaralandı. Ellerinde ve yüzlerinde ciddi yanıklar oluşan çocuklar tıbbi yardım almak istediklerinde yakayı ele verdiler.



Ergenlik çağındaki çocuklar şu anda hastanede gözetim altında tutuluyor.

Rus yetkililer çocukların planlarını uygulamak için çitteki bir delikten helikopter pistine girdiklerini ve patlamayla ilgili ceza davası açıldığını duyurdu.

