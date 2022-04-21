Yaşlanmaya çare: Vampir tedavisi

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Nature Aging dergisinde yayımlanan ve fareler üzerinde yapılan çalışmada, genç farelerden alınan kan yaşlı farelere aktarıldığında gençleşme yaşandığı saptandı. Fare kanındaki EV adı verilen hücre dışı keseciklerin kas hücrelerine “Klotho” adı verilen dayanıklı bir protein gönderdiği keşfedildi. Yaşlanan farelerde EV’lerin zayıfladığı ve buna bağlı olarak daha az protein gönderildiği belirlendi. Genç farelerin kanının yaşlı farelere nakledilmesi sonucunda, yaşlı farelerde hücre, doku, kas yenilenmesi ve gençleşme yaşandığı gözlendi.