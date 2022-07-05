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Yaşı konusunda yalan söyleyen doktor operasyon sırasında hastasını öldürdü…

#İngiltere#Doktor#Dr. Isyaka Mamman
Yaşı konusunda yalan söyleyen doktor operasyon sırasında hastasını öldürdü…

İngiltere’de yaşanan bir sağlık skandalı yeniden gündeme geldi manşetlerin üst sıralarında kendine yer buldu. 2018 yılında girdiği bir ameliyatta hastası ölen doktor söylediği yalanı itiraf edince deyim yerindeyse ortalık karıştı…

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Dr. Isyaka Mamman, 2018'de girdiği kemik iliği biyopsisi operasyonu sırasında üç çocuk annesi Shahida Parveen'in, ağır ihmal nedeniyle öldüğünü itiraf etti.

O tarihte 81 yaşında olan doktor, işini kaybetmemek için yaşı hakkında yalan söyledi ve rutin kemik iliği biyopsisi sırasında bir hastayı öldürdü.

Şimdi 85 yaşında olan Dr. Isyaka Mamman, hastasının ölümüne neden olduğu ameliyatı gerçekleştirdiği sırada doğum tarihi hakkında yalan söylediği için daha önce açığa alınmıştı.

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DAHA ÖNCE DE YAPTI

Mamman, bu sahtekarlığına rağmen, görevden uzaklaştırılmasının ardından uzman hematoloji doktoru olarak eski görevine yeniden alındı.

Dr. Mamman'ı mahkemede savunan avukatlar, doktorluk yeteneğinin genç olduğu zamanlara göre "önemli ölçüde azaldığını" söyledi.

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Dün Manchester Crown Court'ta Dr. Mamman'a, Eylül 2018'de Greater Manchester'daki Royal Oldham Hastanesi'nde 48 yaşındaki Shahida Parveen'in ölümüyle ilgili olarak, ağır ihmali ile kasten adam öldürmek suçunu kabul ettikten sonra hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu söylendi.

Savcı Andrew Thomas, Parveen'in kemik iliği örneği almak için ‘rutin bir prosedür olması gereken’ işlem sırasında öldüğünü söyledi.

Mamman, 2004 yılında Genel Tıp Konseyi'nin verdiği karar gereği işverenlerine yaşı hakkında yalan söylediği için bir yıllık uzaklaştırma cezası almıştı.

Yaşı konusunda yalan söyleyen doktor operasyon sırasında hastasını öldürdü…
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2006’DA GÖREVE DÖNMÜŞTÜ

Sözleşmesi Pennine Acute Hospitals Trust tarafından feshedildi, ancak Aralık 2006'da eski göreviyle yeniden işe alındı.

İşinin geri verilme kararı, o sırada zorunlu emeklilik yaşını geçmiş olacağı için ‘şaşırtıcı ve son derece rahatsız edici’ olarak tanımlandı.

İngiltere’de eskiden işverenler işçileri 65 yaşında emekli olmaya mecbur bırakabiliyordu. Ancak bu yasa Age UK tarafından yürütülen bir kampanyanın ardından Nisan 2011'de rafa kaldırıldı.

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Savcı Thomas, mahkemeye, Shahida Parveen'in biyopsi için gittiğinde kocası Khizar Mahmood ile birlikte olduğunu ve kalça kemiğinden numune alınmasına izin verdiğini söyledi.

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GÜVENLİ DEĞİL TEHLİKELİ OLAN YÖNTEMİ SEÇTİ

Biyopsi için geleneksel yaklaşımı kullanmakta başarısız olan Dr. Mamman, bunun yerine kadının göğüs kemiğinden (sternumdan) bir örnek almaya karar verdi.

Bu yaklaşım, bazen kullanılmasına rağmen, son derece nadirdir ve tam olarak, kalp doğrudan sternumun altında yer aldığı için tehlikeli olarak kabul edilir.

Savcılar mahkemeye Parveen'in iğne takılır takılmaz bilincini kaybettiğini, ancak Dr. Mamman'ın alarm vermediğini söyledi.

Yaşı konusunda yalan söyleyen doktor operasyon sırasında hastasını öldürdü…
Olayın yaşandığı Royal Oldham Hastanesi

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“ÜÇ KEZ DURMASINI SÖYLEDİM”

Bir hemşire, kadının kocası Khizar Mahmood’un bağırarak dışarı çıktığını söyledi.

Adam o sırada "Onu öldürdü. Ona üç kez durmasını söyledim ama dinlemedi. Onu öldürdü." diye çaresizce sesini duyurmaya çalışıyordu.

Başka bir hemşireyle konuşan Mahmood, olanları ayrıntılı olarak anlattı:

“Dr. Mamman tornavidayı göğsüne zorla sokmaya devam etti. Her yerde, boynunda ve çarşaflarda kan vardı. Bu test onun hayatına mal oldu.”

Savcılar ayrıca, doğum belgesi olmadığı için doktorun gerçek yaşının "tartışma konusu" olduğunu söyledi.

Dr. Isyaka Mamman, doğum kayıt sistemi olmayan kırsal Nijerya'da doğdu.

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DOĞUM BELGESİ OLMAYINCA...

1958'de İbadan'da bir tıp fakültesine girdi ve doğum tarihini 16 Eylül 1936 olarak verdi.

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Temmuz 1965'te GMC'ye doktor olarak kaydoldu ve aynı doğum tarihini verdi.

Ancak bir noktada, Nijerya pasaportu aldığında 1941'den daha sonraki bir doğum tarihini talep etti ve bu tarih işverenlere verildi.

2001'de, İngiliz vatandaşı olarak vatandaşlığa alınması için ise 1947 Ekim tarihini talep etti.

Savcı Thomas ise eğer bu doğru olsaydı doktorun tıp eğitimine on yaşında başlaması gerektiğini söyledi.

Yaşı konusunda yalan söyleyen doktor operasyon sırasında hastasını öldürdü…
Dr. Mamman, oldukça rutin ve tehlikesiz bir işlem olan bu biyopsiyi tehlikeli bir yöntemle yapmayı seçti

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“HAYATINI HASTALARINA ADADI”

Savunmada bulunan Mamman’ın avukatı Michael Hayton QC şunları söyledi: “Hayatını uzun yıllar boyunca hastaların bakımına ve tedavisine adayan bir doktor… Asla bu prosedürü uygulayacak durumda olmamalıydı. Yetenekleri, olduğu genç doktordan önemli ölçüde azaldı.”

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Davanın hakimi ise Mamman'ı bugün cezalandıracağını ve kendisine hapis cezası verilmesini beklemesini söyledi.

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#İngiltere#Doktor#Dr. Isyaka Mamman

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