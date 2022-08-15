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Yaşam destek ünitesi kapatıldı... Hollywood yıldızı Anne Heche 53 yaşında hayatını kaybetti

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#Anne Heche#ABD#Dünya
Yaşam destek ünitesi kapatıldı... Hollywood yıldızı Anne Heche 53 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:21

Kendi kullandığı araçla korkunç bir kaza yapan ve vücudunda ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan Hollywood yıldızı Anne Heche'ın yaşam destek ünitesi kapatıldı. 53 yaşındaki ünlü oyuncu kazadan 9 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

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Emmy ödüllü aktör Anne Heche, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

9 gündür yaşam destek ünitesine bağlı olan ve cuma günü beyin ölümü gerçekleşen oyuncunun yaşam destek ünitesinden çıkarıldı.

53 yaşındaki oyuncu, sağlık görevlilerinin uygun organ alıcıları bulması üzerine Pazar günü yaşam desteğinden alındı.

Yaşam destek ünitesi kapatıldı... Hollywood yıldızı Anne Heche 53 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncunun temsilcileri CBS News'e, Heche'nin 'Huzurlu bir biçimde yaşam desteğinden çıkarıldığını' açıkladı.

Temsilcileri geçen hafta Heche'nin komada olduğunu ve ciddi bir beyin hasarı geçirdikten sonra hayatta kalmasının beklenmediğini açıklamıştı.

Heche, 5 Ağustos günü arabasını Los Angeles'ın Mar Vista bölgesinde, kendi evinin yakınındaki bir eve hızla çarptı.

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Yaşam destek ünitesi kapatıldı... Hollywood yıldızı Anne Heche 53 yaşında hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, çarpışma bir saatte söndürülen bir yangına neden oldu. Heche kurtarılmadan önce yaklaşık yarım saat otomobilinde mahsur kaldı.

Anoksik beyin hasarı, kan dolaşımı devam etmesine rağmen beyne yeterince oksijen ulaşmamasına verilen isimdir.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılan Heche, duman soluması nedeniyle ciddi bir anoksik beyin hasarı ve akciğer hasarı yaşadı.

Oyuncunun bağımlılık ve psikolojik sorunları nedeniyle zaman zaman tedavi gördüğü de biliniyor.

Ancak Heche, yaşadıklarını toplumdan hiç saklamamış ve bu dürüstlüğü nedeniyle de hep takdir görmüş bir oyuncuydu.

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#Anne Heche#ABD#Dünya

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