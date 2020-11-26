Yasaklara yeni yıl molası

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 30 Ekim’den bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 15 Aralık’tan itibaren tam gün olarak değil 21.00-07.00 saatleri arasında uygulanacağını, 24 Aralık ve 31 Aralık’ta Noel ve yılbaşı için istisnai olarak kısıtlamanın olmayacağını açıkladı. Fransa’da bugün 9 bini aşkın vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 153 binin üzerine çıktı. Fransa’da günlük vaka rekoru ise 5 Kasım’da 58 bin 46 olarak açıklanmıştı.

ALMANYA’DA NOEL AFFI

Ölü sayısı bir günde 410’la rekor kıran Almanya’da Başbakan Angela Merkel, eyalet başbakanlarından Noel ve yılbaşı için herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir plan yapmalarını istedi. 23 Aralık’tan 1 Ocak’a kadar Noel dönemi için ulusal bir af uygulanabileceği öğrenildi.

İSPANYA’DA AÇIK HAVA ŞART

1 milyon 600 binden fazla vaka kaydedilen ve 25 Ekim’den bu yana olağanüstü hal ilan edilen İspanya’da, dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ederken hükümetin Noel ve yeni yıl kutlamaları için arayışta olduğu belirtildi. Buna göre, kutlamaların ve toplantıların restoran teraslarında ya da açık havada yapılmasının tavsiye edilmesi bekleniyor.

KARANTİNANIN ‘YAN ETKİLERİ’





Pandeminin ilk günlerinden beri karantinada olan ünlü aktör Anthony Hopkins, sosyal medya paylaşımıyla büyük yankı uyandırdı. Usta oyuncu paylaştığı videoyla “Karantinada 253 gün. Yan etkilerini hissetmeye başladım. Siz ne düşünüyorsunuz” dedi. Bir takipçisi Hopkins’in unutulmaz bir performans sergilediği Kuzuların Sessizliği filmindeki karakterine gönderme yaparak “Hannibal Lecter ortaya çıktı” yorumunu yaptı.

RESTORANDA KORONA TESTİ





New York’taki City Winery adlı restoran, COVID-19 testi yaparak müşteri kabul etmeye başladı. Müşterilere girişte korona testi yapılıyor ve negatif olanlar içeri alınıyor. Hesaba ek olarak test için 50 dolar tahsil ediyor.

20 OCAK’A KADAR 20 MİLYON VAKA

ABD’nin Missouri eyaletinde bulunan Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının Başkanlık yemininin yapılacağı 20 Ocak’a kadar ikiye katlanarak 20 milyonu aşabileceği belirtildi. Yapılan hesaplamaya göre ayrıca önümüzdeki 2 ay içinde 140 bin ABD’linin daha virüsten ölebileceği tahmin ediliyor. ABD’de toplam vaka sayısı 12 milyon 950 bini, ölüm sayısı ise 265 bini aşmış durumda.