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Yasaklara doymayan ülke

Yasaklara doymayan Ã¼lke

Daha önce kadÄ±nlarÄ±n pantolon giymelerini fetva ile yasaklayan ülke bir ilke daha imza attÄ±.

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Malezya Ulusal Fetva Konseyi, Hinduizm esaslarÄ± iÃ§erdiÄŸi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± yozlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yoga yapmayÄ± yasakladÄ±.

Konsey BaÅŸkanÄ± AbdÃ¼lÅŸÃ¼kÃ¼r HÃ¼seyin, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yoganÄ±n sadece fiziksel bir egzersiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Hinduizme ait tinsel temalar taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. HÃ¼seyin, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yoga yapmamalarÄ±nÄ± istedi.

Hindistan kaynaklÄ± yoganÄ±n fiziksel egzersizlerden oluÅŸtuÄŸunu, iÃ§ huzuru saÄŸlamayÄ± ve en sonunda Allahla bir olmayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden HÃ¼seyin, "Bu uygun deÄŸildir. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n inancÄ±nÄ± yok edebilir" diye konuÅŸtu.

Pantolon yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±

Malezyaâ€™da Ulusal Fetva Konseyi, kÄ±zlarÄ±n erkek gibi giyinmelerine, erkek gibi hareket etmelerine ve lezbiyen iliÅŸkiye yasak getirdi. Malezya'da 2004 yÄ±lÄ±nda MÃ¼slÃ¼man olmayan kÄ±zlarÄ±n da mini etek giymesine yasak getirilmiÅŸti.Â

Erkekler de uyarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±

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Erkeklerin de kÄ±z gibi hareket etmemeleri gerektiÄŸi belirtilerek, "Allah onlarÄ± erkek olarak yarattÄ±, erkek gibi hareket etmeliler" denilmiÅŸti.

27 milyon nÃ¼fusun yÃ¼zde 60â€™lÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Malezyaâ€™da eÅŸÃ§incellik aÃ§Ä±kÃ§a yasaklanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ancak tabiata aykÄ±rÄ± iliÅŸkiyi kanun dÄ±ÅŸÄ± sayan yasa Ã§erÃ§evesinde yasak sayÄ±lÄ±yor. Ãœlkede, Ä°slamâ€™Ä±n ilkelerine ve Konseyin fetvalarÄ±na uygun yaÅŸanÄ±yor.

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