Yasak aşk istifası

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ABD medyası, sürpriz bir istifa kararıyla sarsıldı. Ülkenin önde gelen yayın organlarından CNN televizyonu başkanı Jeff Zucker, şirket içi yaşadığı yasak ilişki nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Zucker istifasını, yayımladığı bir bildiriyle bizzat duyurdu. 9 yıldır bu görevde bulunan Zucker, ‘yakın bir iş arkadaşı ile yaşadığı ilişkinin yıllar içinde geliştiğini, daha önce açıklaması gerektiğini ve hatalı olduğunu’ bildirdi.

‘DAHA ÖNCE AÇIKLAMALIYDIM’

Eski CNN sunucusu Chris Cuomo’nun, eski New York Valisi olan ağabeyi Andrew Coumo ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak ilişkiyi kabul ettiğini belirten Zucker, “İlişki başladığında açıklamam gerekirdi ama ben yapmadım, yanılmışım” ifadelerini kullandı. 56 yaşındaki Zucker, çalışma arkadaşlarına gönderdiği açıklamada ilişki yaşadığı meslektaşının adını paylaşmadı.

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MESLEKTAŞI KABUL ETTİ

Ancak CNN’in Başkan Yardımcısı Allison Gollust, Zucker ile ilişki yaşayanın kendisi olduğunu duyurdu. Yazılı açıklama yapan Gollust, “Jeff ve ben 20 yılı aşkın süredir yakın arkadaşız ve profesyonel meslektaşlarız. İlişkimiz son zamanlarda, pandemi sürecinde değişti. Doğru zamanda açıklamadığımız için üzgünüm” dedi. 49 yaşındaki Gollust ise istifa etmedi.

İLİŞKİLERİ ÇOK ÖNCE BAŞLADI

New York Post’a konuşan kaynaklar, ilişkinin son zamanlarda başladığı iddiasının ‘yalan’ olduğunu bildirdi. İlişki sürecinde Hem Zucker hem de Gollust’un evli olduğu belirtiliyor. Jeff Zucker 23 yıllık eşi Caryn Zucker’dan 2019 yılında boşanırken, Allison Gollust’ın da iki çocuğunun babası William Hult’a 2015’te boşanma davası açtığı, 2017 yılında da boşandığı biliniyor.