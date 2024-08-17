Yasadışı yerleşimciler Filistin köyünü bastı: Batı Şeria’da ilhak hazırlığı

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İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistin köylerine Gazze savaşının başladığı 7 Ekim’den bu yana saldırılar devam ediyor. Yasadışı İsrail yerleşimcileri, önceki akşam bölgedeki Nablus kasabası yakınlarındaki Cit köyüne baskın yaparak Filistinli sakinlere saldırdı. Silah taşıyan yaklaşık 70 yerleşimci, köydeki evleri ve otomobilleri ateşe verdi. 23 yaşındaki bir Filistinli saldırıda göğsünden yaralanarak hayatını kaybetti, bir Filistinli de yaralandı.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bazıları maske takan yasadışı yerleşimcilerin taş ve molotof kokteyllerle saldırdığı, Filistinlilere ait 4 ev ile 6 aracın ateşe verildiği belirtildi. Ordu soruşturma başlattığını ve bir İsraillinin tutuklandığını duyurdu. Beyaz Saray saldırıları “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, “sorumlu olanlar yakalanacak ve yargılanacak” açıklamasında bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da bu tür saldırıların “İsrail’in dünyadaki adına ve statüsüne zarar verdiğini” belirtti.

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AB’DEN YAPTIRIMLAR

İsrailli liderler aşırıcıların bu tip eylemlerini “kınasa” da Batı Şeria’da yerleşimcilerin saldırıları, İsrail polisinin baskınları, yeni yerleşim birimlerine onay verilmesi gibi eylemler özellikle 7 Ekim’den bu yana ciddi ölçüde artmış durumda. Uluslararası ilgi, Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail-Hamas savaşına odaklandı. Ancak büyüyen yerleşimci şiddeti, ABD, AB ve İngiltere’yi yaptırım uygulamaya yöneltti. AB, 19 Nisan’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli 9 kişi ve 5 kuruluşa yönelik yaptırım kararı almıştı. Son olarak AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “İsrail hükümetinde yerleşimci şiddetini kolaylaştıran isimlere” yaptırım uygulanması teklifinde bulunacağını açıklayarak bu listeye ek yapılacağı sinyali verdi.

KÖYLERİNİ TERK EDİYORLAR

Amerikan Washington Post gazetesi, Batı Şeria’daki Filistinlilerle görüştü. Sakinler, yasadışı yerleşimler yüzünden günlük yaşamlarının felç olduğunu; serbestçe hareket etme ve geçimlerini sağlayan tarım arazilerine erişim kabiliyetlerinin kısıtlandığını anlattı. Filistinliler, çoğunlukla silahlı yasadışı yerleşimcilerin saldırıları sırasında güvenlik güçlerinin onlara yardımcı olduğunu; bir bölgeyi ele geçirmelerinin ardından İsrail hükümetinin hızla elektrik ve su sağladığını belirtiyor. Evleri yıkılan, araçları taşlanan Filistinliler yıllardır oturdukları köyleri terk etmek zorunda kalıyor.

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İLHAK RESMİ POLİTİKA

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim’den beri 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı. BM İnsani İşler Ofisi OCHA’ya göre, Ekim ayından bu yana yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik 1.000’den fazla saldırı gerçekleşti ve 660’ı çocuk olmak üzere en az 1.390 kişi yerinden edildi. Siyasi analistler, Batı Şeria’da aslında onlarca yıldır devam eden baskı ve ilhak politikasının ülke tarihinin en aşırılıkçı hükümeti olan mevcut İsrail hükümeti tarafından “resmi politika” gibi benimsendiği görüşünde. Bazı analistler ve birçok Filistinli, İsrail’in nihai hedefinin “Batı Şeria’nın tamamının ilhak edilmesi” olduğunu düşünüyor.

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SMOTRİCH’İN AMACI: FİLİSTİN DEVLETİNİ ÖNLEMEK

İSRAİL hükümetinin Gazze’deki kargaşadan yararlanarak Batı Şeria’da toprak ilhak etme adımlarının arkasındaki isim, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aralık 2022’de göreve geldiğinde “Batı Şeria’nın her yerinde yerleşimleri teşvik etme ve geliştirme” sözü verdi. Bölgedeki yasadışı yerleşimleri genişletme görevi ise Smotrich’e verildi. Netanyahu, geçen sene Smotrich’i savunma bakanlığı bünyesinde bir göreve atayarak Batı Şeria üzerindeki yetkilerini de genişletti.

KUDÜS’E BAĞLANACAK

Açıktan Batı Şeria’nın işgali çağrısı yapan Smotrich’in son “başarısı”, bölgedeki büyük bir yasadışı yerleşim bloğunu Kudüs’e bağlayacak yeni Nahal Heletz adlı bir Yahudi yerleşimi inşa etmek için belediye sınırlarının oluşturulması. Bu hamleyle amaçlanan, Batı Şeria’daki Filistin kasabalarını Doğu Kudüs’ten ayırmak ve başkenti Doğu Kudüs olabilecek bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını engellemek.