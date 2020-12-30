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Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yas tutan kuğu: Seferleri durdurdu

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Yas tutan kuğu: Seferleri durdurdu
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Almanya’da yüksek hızlı tren hattında rayların üzerinde ‘yas tutan’ kuğu, 23 trenin 50 dakika rötar yapmasına neden oldu.

Almanya’nın merkezindeki Fuldatal yakınlarında rayların üzerindeki yüksek gerilim hattı kablolarına takılan bir kuğu öldü. Kazanın ardından kuğunun eşi raylara tüneyerek Kassel-Göttingen seferini yapan trenlerin geçişine engel oldu. İtfaiye ekipleri elektrik kablolarına takılan kuğuyu kaldırırken, raylara tüneyen kuğuyu ise yakalayarak Fulda nehri kıyısında serbest bıraktı.

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