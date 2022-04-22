Yaş günü pozu: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dün 96’ncı yaşına bastı

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İngiltere Kraliçesi, yaş gününü Sandringham konutunda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte geçirdi. Doğum gününe özel olarak, Kraliçe’nin iki beyaz at ortasında durduğu yeni fotoğrafları yayımlandı. Fotoğraf, Kraliçe’nin zamanının büyük bir kısmını geçirdiği Windsor Kalesi’nde çekildi.

TOP ATIŞLARI YAPILDI

Kraliçe’nin doğum günü için top atışı yapıldı. Cambridge Dükü ve Düşesi William ve Kate, Kraliçe’nin doğum gününü Instagram’dan yaptıkları paylaşımla kutladı. Başbakan Boris Johnson ile ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer ise Kraliçe’ye doğum günü mesajlarını iletti.

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REKOR KIRABİLİR

21 Nisan 1926 tarihinde dünyaya gelen Kraliçe 2. Elizabeth, 1952’de babası Kral 6. George hayatını kaybedince tahta geçmişti. Son dönemlerde sağlık sorunları nedeniyle bazı etkinliklere katılamayan İngiltere Kraliçesi, COVID atlatmıştı. Kraliçe eğer iki yıl daha görevde kalırsa, Fransızların ‘Güneş Kralı’ olarak adlandırılan 14’üncü Ludwig’in tahttaki 72 yıllık rekorunu kırabilir.

HARRY GÖLGE DÜŞÜRÜR MÜ





Kraliyet unvanlarından vazgeçerek eşi Meghan Markle ile birlikte ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Harry, bir Amerikan televizyonuna yine sansasyonel açıklamalarda bulundu. Harry, “Belli bir yaştan sonra doğum günlerinden sıkılıyorsunuz” diye konuştu. İngiliz basınına bu açıklamaları değerlendiren Kraliyet kaynakları, Harry’nin ‘sanrılarının’ artık sınır tanımadığını belirterek, onu ‘küstahlıkla’ suçladı.

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KRALİÇE BARBİE





Kraliçe 2. Elizabeth’in 96’ncı yaş gününe özel sınırlı sayıda Barbie bebeği üretildi. Yeni bebek, ünlü ve tarihi figürlerin yer aldığı Barbie Saygı Koleksiyonu’nun bir parçası olarak hazırlandı. Yeni Barbie, Kraliçe Elizabeth’in beyaz elbise ve büyükannesi Kraliçe Mary’den kalma tacını taktığı, kraliyet madalyalarını taşıdığı ikonik görüntüsünün bir kopyası olarak tasarlandı. Kraliçe Elizabeth, büyükannesinden kalan tacı Prens Philip ile evlenirken de takmıştı.