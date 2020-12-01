Yarışma tarihinde bir ilk... 1 milyon dolar kazandı!

ABD’de ünlü restoran zinciri sahibi, şef ve yazar David Chang ‘Kim milyoner olmak ister?’ adlı bilgi yarışmasından 1 milyon dolar kazandı.

ABD’de ünlü restoratör David Chang ‘Kim milyoner olmak ister’ isimli bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan ilk ünlü oldu.

Chang, kazandığı 1 milyon doları koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden etkilenen restoran çalışanlarına bağışlamaya karar verdiğini belirtti.

Chang'ın bu davranışı sosyal medyada büyük takdir topladı.

Chang büyük ödülü 'Beyaz Saray'da elektrik kullanan ilk ABD Başkanı kimdir?' sorusuna verdiği doğru cevapla kazandı. Chang soruyu cevaplamak için telefon jokeri hakkını kullanarak ESPN'de çalışan gazeteci arkadaşı Mina Kimes'ı aradı. Doğru cevabı Benjamin Harrison olarak veren Chang stüdyoda yükselen sevinç çığlıkları arasında büyük ödülü kazanmış oldu.

Chang 'Her zaman o büyük çeklerden birini elimde tutmak istemiştim' diyerek sevincini seyircilerle paylaştı.

Programı sunan ünlü televizyoncu Jimmy Kimmel da Chang'ı kutlayarak 'Daha önce katılan bütün ünlüler elleri boş ayrılmıştı, Chang ise başardı' ifadelerini kullandı.