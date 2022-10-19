Yarışma pahalı geldi! Kuzey Makedonya ve Karadağ Eurovision’a katılmıyor

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra yarışmadan men edilmesinin ardından, Eurovision yönetimi bazı ülkelerden daha fazla para talep etmişti. Ödenen ücret ülkenin büyüklüğüne göre farklılık gösterirken, net veriler kamuoyuyla paylaşılmıyor. Karadağ’ın kamu yayıncısı RTCH, “Artan katılım ücreti ve Ukrayna yerine İngiltere’de konaklayacak olmanın getireceği ek maliyetin yanı sıra sponsorlar da beklediğimiz ilgiyi göstermedi. Bu yüzden buraya vereceğimiz parayı ulusal projelere harcamaya karar verdik” açıklamasını yaptı. Kuzey Makedonya kamu yayıncısı MRT de artan ücretin yanı sıra ülkedeki enerji krizi nedeniyle Eurovision’a katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

LİSTE BU HAFTA AÇIKLANACAK

Başka ülkelerin de yarışmadan çekilmeyi planladığı iddia edilirken, yarışmanın düzenleyici kurumu Avrupa Yayıncılık Birliği’nin kesin katılımcı listesini bu hafta açıklaması bekleniyor.