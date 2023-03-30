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Yarına dikkat... Güneş fırtınası Dünya’yı vuracak

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#NASA#Güneş Fırtınası#Dünya
Yarına dikkat... Güneş fırtınası Dünya’yı vuracak
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 07:00

NASA bir hafta içinde Güneş’te iki kara leke gözlemledi. Bu kara lekelerin oluşturduğu Güneş rüzgârlarının yarın Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Güneş fırtınasının iletişim araçlarını, elektronik aletleri ve interneti etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

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AMERİKAN Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir hafta içinde Güneş yüzeyinde ikinci bir kara leke tespit etti. Yaklaşık 20 Dünya büyüklüğündeki “koronal delik” olarak adlandırılan bu kara leke, gezegenimiz açısından tehlike arz etmese de Dünya üzerinde bazı etkilere sahip olabilir.

UYDUYU ETKİLEYEBİLİR

NASA’nın önceki gün saptadığı koronal delik, Güneş’in manyetik alanının uzaya saçılmasıyla oluşan bir yapı. NASA’nın gözlemlediği bu kara lekenin gezegenimize doğru saatte 2.8 milyon kilometrehızla hareket eden bir Güneş rüzgârı oluşturacağı bekleniyor. Yarın Dünya’ya ulaşması öngörülen rüzgârların, gezegenin manyetik alanını ve buna bağlı olarak uydu bağlantılarıyla teknolojik altyapıyı etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

BİR HAFTADA İKİNCİ

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NASA’nın bir haftada gözlemlediği ikinci koronal delik oldu. İlki 23 Mart tarihinde tespit edilmiş ve ABD’nin Arizona eyaletinin güneyinde aurora’lar oluşturmuştu. Güneş fırtınası Dünya için direkt bir tehdit unsuru oluşturmasa da, ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak uydulara, enerji hatlarına, elektronik altyapıya, internet ve GPS koordinatlarına zarar verebilir. Belirli sürelerle ortaya çıkan güneş fırtınaları gökyüzünde mor ve yeşil renkli aurora’lar oluşturuyor.

 

 

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#NASA#Güneş Fırtınası#Dünya

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