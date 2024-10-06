Yarın krizin birinci yılı... Ateşkes de barış da hepsi lafta kaldı

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Yıldönümü öncesinde ateşkes ve barış umutları her zamankinden daha uzaklaşırken yoğunluklu bir bölgesel savaş riski ise bölgeyi tedirgin ediyor.

- GAZZE’DE 42 BİN CAN KAYBI: Yaklaşık 1200 İsraillinin öldüğü saldırı sonrasında Hamas’ı ortadan kaldırma hedefiyle Gazze Şeridi’ne askeri harekât başlatan İsrail, 2 milyon nüfuslu bölgeyi yaşanmaz hale getirdi. Evlerinden tahliyeye zorlanan Filistinliler aylardır insanlık dışı şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Can kaybı 42 bine yaklaşırken öldürülenlerin önemli bir kısmı çocuk ve kadın. Hamas liderliğine önemli darbe vuran İsrail, 2008 yılında boşalttığı Gazze Şeridi’ni işgal altında tutma planları yapıyor.

- LÜBNAN SOKAKLARDA: İran destekli Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ı geçen ay sığınağında öldüren İsrail, Lübnan’da da saldırılarını genişletiyor. Lübnanlı yetkililere göre en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, 1.2 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Çoğu Suriyeli 300 bine yakın kişi ise Suriye’ye geçti.

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- REHİNELERİN DURUMU BELİRSİZ: İsrail, Hamas ve Hizbullah’ın hamisi gördüğü İran ile de gerilimi yükseltirken, Hamas’ın elindeki İsrailli rehinelerin akıbeti belirsiz. 7 Ekim’de rehin aldığı İsrailli 251 rehinenin bir kısmını pazarlıklarla iade eden Hamas’ın elinde 33’ü ölü 97 rehine olduğu sanılıyor. Yıl dönümü dolayısıyla İsrail’de anma törenleri planlanırken dünyanın birçok yerinde ise Filistin yanlısı gösteriler düzenleniyor.