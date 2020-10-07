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Dünya
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ta temizlik çalışması başlatıldı

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Yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ta temizlik çalışması başlatıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), yarın açılacak 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünde temizlik çalışması başlatıldı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'hayalet şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makineleriyle alana giriş yapıldı. Bölgede temizlik çalışmalarına başlayan ekipleri ve iş makinelerini DHA görüntüledi. İş makineleriyle 1974'ten sonra atıl durumda kalan caddelerde temizlik yapıldı. 

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