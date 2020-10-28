Yargıç adayına onay! Seçim öncesi Trump’a doping

Barrett’ın Yüksek Mahkeme üyeliği için Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki Senato’da 52 üye kabul, 48 üye ret oyu kullandı. Amy Coney Barrett’ın onaylanmasıyla Yüksek Mahkeme 6’ya 3 Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçti. Altı çocuklu Barrett, kürtaj, eşcinsel evlilik ve Obamacare olarak bilinen, Trump’ın kaldırmak istediği Sosyal Sağlık Hizmeti’ne karşıtlığı ile biliniyor.

BEYAZ SARAY’DA TÖREN

Senato’nun onayından sadece 2 saat sonra Beyaz Saray’ın bahçesinde en az 200 kişinin katılımıyla yargıç Barrett için yemin töreni gerçekleştirildi. Muhafazakâr düşünceleriyle bilinen Barrett, Trump döneminde Yüksek Mahkeme’ye atanan üçüncü yargıç oldu. Trump’ın 2016’da ABD’nin 45’inci Başkanı seçilmesi sonrası 2017’de Neil Gorsuch, 2018’de Brett Kavanaugh Yüksek Mahkeme yargıçları olarak atanmıştı. Demokrat Parti, seçim öncesinde bu atamaya karşı çıkarak 3 Kasım’da seçilecek yeni başkanın atamayı yapmasını istemişti. Barrett’in göreve başlamasıyla, seçimlerin yargıya taşınması halinde Anayasa Mahkemesi’nde Trump’ın elinin güçlü olacağı yorumları yapılıyor.