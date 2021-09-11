Akılalmaz olay! Annesinin cesedini kedi kumuyla mumyaladı

Avusturya polisi, bir yıldan fazla bir süre önce ölen ve oğlu tarafından mumyalanan 89 yaşındaki bir kadının cesedini buldu. Polis yaptığı açıklamada, bunama hastası olduğuna inanılan kadının geçen yıl Haziran ayında öldüğünü belirterek, “Şüpheli gelen yardım almaya devam etmek için annesinin vücudunu saklamış” ifadelerini kullandı.

YARDIMLARI ALMAK İÇİN AKILALMAZ TEZGAH

Şüpheli, annesiyle birlikte Tirol bölgesindeki Innsbruck yakınlarında yaşıyordu. Annesinin ölümünden sonra her ay postayla gelen yardım çeklerini almaya devam etmek isteyen 66 yaşındaki adam akılalmaz bir tezgah düzenledi ve aylarca kimse tarafından fark edilmedi

ÖNCE BUZ TORBALARI İLE DONDURDU SONRA BANDAJLADI

The Guardian'da yer alan habere göre, gelen postacı bir gün anneyi görmek istedi ve oğlunun bunu reddetmesi üstüne şüphelenip durumu yetkililere bildirdi. Eve gelen polis talihsiz kadının cesedi ile karşılaşırken sorguya alınan adam annesi öldükten sonra kokudan korumak için vücudunu bodrumda buz torbalarıyla dondurduğunu daha sonra bedensel sıvıyı emmesi için onu bandajlarla sardığını itiraf etti

ANNESİNİ KEDİ KUMU İLE KAPLADI

Polisin sosyal güvenlik dolandırıcılık biriminden sorumlu Helmut Gufler, akıllara durgunluk veren olaydaki en dikkat çeken detayı "Şüpheli annesini kedi kumu ile kaplamış ve sonunda ceset mumyalanmış" sözleri ile açıkladı

Adamın Haziran 2020'den bu yana toplam 50.000 Euro'yu cebe indirdiği ortaya çıkarken hakkında dolandırıcılık ve ceset saklamak suçundan dava açıldı.

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