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Yardımlar için şart koşulmuştu: Taliban'dan geri adım geldi

#Taliban#Afganistan#Kız Öğrenciler
Yardımlar için şart koşulmuştu: Talibandan geri adım geldi

Afganistan'da Taliban yönetimi kız öğrencilerin üniversiteye dönmesine izin verildiğini açıkladı. Uluslararası toplumdan ve resmi kurumlardan yardım talep eden Taliban'ın önüne kız öğrencilere ve kadın çalışanlara koyulan yasaklar konmuştu. Örgüt bu konuda geri adım atmak zorunda kaldı...

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Taliban'ın yönetime gelmesinden bu yana kapalı olan devlet üniversiteleri, kapılarını bu hafta tekrar öğrencilere açtı. Ağustostan beri kapalı olan devlet üniversiteleri de bugünden itibaren eğitime başladı.

AFP'ye konuşan Afgan öğrenci Zarlashta Haqmal "bizim için mutluluk verici bir an çünkü sınıflarımıza geri dönebileceğiz ancak Taliban'ın tekrar yasaklama yapabileceği konusunda hala endişeliyiz." açıklaması yaptı.

AFP'de yer alan habere göre bu adım Taliban'ın uluslararası olarak tanınma yolunda en önemli yol ayrımlarından bir tanesi olacak.

Taliban, kız öğrencilerin üniversiteye alınması konusunda resmi bir açıklama yapmadı, ancak ülkeden gelen haberlere göre, fiziksel olarak erkek öğrencilerden ayrı tutulmaları koşuluyla derslere girmelerine izin veriliyor.

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Celalabad kentindeki bir görgü tanığı da, bu hafta açılan devlet üniversitelerinden Nangarhar'a kız öğrencilerin ayrı bir kapıdan alındığını gördüğünü söyledi.

Taliban, 1996 - 2001 yılları arasında iş başında olduğu dönemde, kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı.

Yardımlar için şart koşulmuştu: Talibandan geri adım geldi

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Başkent Kabil ve ülkenin büyük bir kısmında kontrolü tekrar ele geçiren Taliban, "artık değiştiğini" iddia etmekle birlikte, kadınlara yönelik sert ve baskıcı politikalarına devam ediyor. Birçok kadının işe gitmesine izin vermediği gibi birçok eyalette de ortaöğrenim çağındaki kız çocukların okula gitmesine izin verilmiyor.

Bazı özel üniversiteler de tekrar açıldı, ancak birçoğunda kız öğrencilere derslere girme izin verilmedi.

Uluslararası toplumun, dış dünyanın yardımına ihtiyaç duyan Afganistan'a getirdiği en önemli koşul, kız çocukların ve kadınların eğitimine izin vermesi.

Birleşmiş Milletler, kız öğrencilerin devlet üniversitelerine alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu konuda resmi bir bilgiye sahip olduğu mesajını vermiş oldu.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Temsilciliği, dün gece Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Üniversitelerin 2 Şubat'ta tüm kız ve erkek öğrencilere açılmaya başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gençlerin eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması için bu çok önemli" ifadesini kullandı.

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Yardımlar için şart koşulmuştu: Talibandan geri adım geldi

Afganistan'da bugün sadece daha sıcak bölgelerdeki üniversiteler açıldı.

Başkent Kabil de dahil olmak üzere, daha soğuk bölgelerdeki üniversitelerin 26 Şubat'ta açılması bekleniyor.

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#Taliban#Afganistan#Kız Öğrenciler

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