Yardım paralarını lükse harcamış

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İngiliz moda ikonu Naomi Campbell (54) tarafından 2005 yılında yoksullukla mücadele amacıyla kurulan ‘Fashion For Relief’in harcamalarının yalnızca küçük bir kısmının yardımlara gittiği ortaya çıktı. Campbell, bu sebeple İngiltere Hayır Kurumu Komisyonu tarafından beş yıllığına yöneticilikten men edildi. İngiltere ve Galler’deki hayır kurumlarını kayıt altına alan ve düzenleyen komisyon, Campbell’in kurduğu vakfın, mali faaliyetlerine ilişkin üç yıllık bir soruşturmada çok sayıda suiistimal tespit edildiğini açıkladı.

LÜKS OTEL, MASAJ ODA SERVİSİ

Hazırlanan raporda 2016’dan itibaren altı yıllık bir dönemde hayır kurumunun toplam harcamalarının yalnızca yüzde 8.5’inin hayır amaçlı bağışlara gittiği, Campbell için Cannes’da lüks bir otelde konaklamanın yanı sıra masaj hizmeti, oda servisi ve hatta sigara için kullanıldığı belirtildi. Kurumun, hayır kurumları sicilinden de çıkarıldığı aktarıldı.

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‘KONTROL BENDE DEĞİLDİ’

Naomi Campbell, komisyonun bulgularından son derece endişeli olduğunu ve kendisi adına soruşturma başlatıldığını açıkladı. Süper model basına yaptığı açıklamada, hayır kurumunun kontrolünün onda olmadığını, yönetimin profesyoneller tarafından sürdürüldüğünü öne sürdü.