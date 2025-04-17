Yardım örgütünden Filistin çığlığı... Gazze toplu mezara döndü

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken bölgede çalışan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) sivillerin yanı sıra insani yardım çalışanlarının güvenliğinin de açıkça hiçe sayıldığını belirterek, Filistinlilerin hayatlarının sistematik olarak yok edildiğini duyurdu. MSF’nin bölgedeki acil durum koordinatörü Amande Bazerolle, Gazze’nin Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu bir mezara dönüştürüldüğünü vurgularken gerçek zamanlı olarak tüm nüfusun yıkımına ve zorla yerinden edilmesine tanık olduklarını ifade etti.

KATZ: ÇEKİLMİYORUZ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun Gazze’deki güvenlik bölgelerinde süresiz olarak kalacağını açıkladı. Katz yaptığı açıklamada, geçmişte yapılanın aksine askerlerin temizlenen ve ele geçirilen bölgeleri tahliye etmeyeceğini söyleyerek “İsrail güçleri, Gazze’de, Lübnan ve Suriye’de olduğu gibi herhangi bir düşman ile İsrailli topluluklar arasında bir tampon görevi görecek şekilde güvenlik bölgelerinde kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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ATEŞKESTE İLERLEME YOK

- Kahire’de Mısır, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda süren ateşkes görüşmelerinde ilerleme yok. BBC’ye konuşan Filistinli kaynaklar, Hamas’ın İsrail’in önerdiği son ateşkes teklifini reddettiğini söyledi. Teklifin savaşın sona ermesini ve İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesi taahhüdünü içermediği için reddedildiği bildirildi. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin 11 rehinenin bırakılması karşılığında 45 günlük ateşkes önerdiğini yazmış, Hamas ise İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesini istemişti.