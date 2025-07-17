Yardım kuyruğunda gazlı saldırı ve izdiham… ‘Bu çocukların ne günahı var’

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GAZZE’de açlıkla mücadele eden Filistinliler, bir çuval un uğruna korkunç şekilde can vermeye devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezinde yiyecek bulma ümidiyle toplanan Filistinlilere gazla müdahale etmesi sonucu çıkan izdihamda 15’i boğularak, 21 kişi hayatını kaybetti.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde “ölüm tuzakları” olarak nitelenen ABD-İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF) yardım noktası yakınında açlıkla baş etmeye çalışan Filistinlilere karşı yeni bir katliamın gerçekleştirildiği belirtildi. Nasser Hastanesi, can kayıplarının büyük çoğunluğunun “göz yaşartıcı gaz ve izdiham nedeniyle boğularak” gerçekleştiğini duyurdu.

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HAMAS’I SUÇLADILAR

Yaşanan can pazarının ardından GHF, faciayı “Hamas bağlantılı silahlı kişilerin kışkırttığını” ileri sürdü. Ancak Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi bu iddiayı, “GHF’nin açıklaması, ABD’li özel güvenlik görevlilerinin işlediği suçu örtbas etme girişimidir” diyerek yalanladı. Ofis’e göre, binlerce kişinin dar sıralarda biriktiği esnada yardım merkezi kapıları kapatıldı ve kalabalığın üzerine gaz kapsülleri ile gerçek mermilerle ateş açıldı. Yaşanan facia ile Gazze İnsani Yardım Vakfı, kendi merkezlerinde ilk kez can kaybı yaşandığını kabul etti. Diğer yandan daha önceki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, son altı hafta içinde Gazze’deki yardım dağıtım noktalarının yakınlarında en az 875 Filistinlinin öldürüldüğünü belgelemişti.

GAZZELİNİN İSYANI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aralarında çocukların da olduğu 6 cansız bedenle dolu bir el arabasının üzerinde duran bir adam, “Bunlar çocuk. Bu çocukların ne günahı vardı” diye isyan etti. Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’nde süren dünkü diğer saldırılarında 11’i çocuk 81 kişi daha hayatını kaybetti. Dün itibariyle İsrail’in Hamas altyapısını vurma bahanesiyle 120’den fazla saldırı düzenlediği belirtildi.

BİLGİ NOTU

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İsrail 2 Mart’tan beri Gazze Şeridi’ne giriş sağlayan tüm sınır kapılarını kapalı tutuyor. 27 Mayıs’ta İsrail, ABD ile birlikte ‘Gazze İnsani Yardım Vakfı’ adı altında sözde yardım dağıtımı başlattı. Ancak vakfın yardım noktalarında koli almaya gelen Filistinlilere ateş açıldığı için buralar ‘ölüm kapanı’ olarak anılıyor.

İSRAİL GAZZE’Yİ KORİDORLARLA BÖLÜYOR

GAZZE Şeridi’nin ikinci büyük kenti olan Han Yunus, işgal güçlerinin yeni hamlesiyle parça parça oldu. İsrail ordusu, Han Yunus’ta “Magen Oz” adı verilen 15 kilometrelik yeni bir askeri koridorun açıldığını duyurdu. Kentin doğusu ve batısını birbirinden ayıran koridorun, Hamas’a baskı kurmak ve kentin güneyinde kalan Hamas unsurlarını dağıtmak amacıyla oluşturulduğu savunuldu. İsrail ordusu, kara ve zırhlı birlikleriyle açtığı koridorun, işgal ve saldırıları için de “kilit rol oynayacağını” öne sürdü. Ordu tarafından yayınlanan görsellerde, Magen Oz hattının, Mısır sınırındaki Refah ile Han Yunus’un bağlantısını kesmek için Nisan ayında açılan Morag koridoruna bağlandığı görüldü. Böylece Gazze’nin güneyi, askeri hatlarla adım adım bölünürken; sivil halkın da hareket alanı daraltılmış oldu. İsrail basınında yer alan haberlere göre Magen Oz Koridoru, İsrail’in Refah’ta kurmayı planladığı sözde “insani şehir” önerisine de güvenlik altyapısı oluşturacak ve ateşkes pazarlıklarında bir koz olarak öne sürülecek.

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AYLAR SONRA BÖLGEYE ELEKTRİK VERİLECEK

İSRAİL Savunma Bakanlığı, yaklaşık dört aylık kesintinin ardından Gazze Şeridi’ne tek bir elektrik hattının yeniden bağlanmasına onay verdi. Söz konusu elektrik hattı, Han Yunus’taki deniz suyu arıtma tesisine enerji sağlamak amacıyla açılacak. UNICEF’in finansmanıyla 2017 yılında inşa edilen su tesisi, Filistin Su İdaresi’ne bağlı olarak Gazze’nin Deyr el-Belah, Han Yunus ve Mevasi bölgelerine içme suyu sağlıyor. Günde yaklaşık 18 bin metreküp su üretme kapasitesine sahip olan tesiste üretim, İsrail’in mart ayında tüm elektrik hatlarını kesmesi nedeniyle günde yalnızca 2 bin metreküpe kadar düşmüştü. Elektrik hattının yeniden devreye alınmasıyla birlikte tesisin yeniden tam kapasitesine ulaşması ve özellikle de sıcak yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını önemli ölçüde hafifletmesi bekleniyor. İşgal süresince Gazze’deki atık su arıtma tesislerinin, kanalizasyon sistemlerinin, rezervuarların ve boruların çoğu tahrip edilmişti. Geçen mart ayında ise İsrail, Filistinliler için hayati bir su kaynağı olan ana tuzdan arındırma tesislerinin elektrik tedarikini kesmişti.