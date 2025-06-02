Yardım değil ölüm tuzağı... İsrail yine sivillere ateş açtı

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Gazze Şeridi’ne yönelik 20 aydır devam ettirdiği işgal boyunca açlığı bir silah gibi kullanan İsrail, bunun ötesine geçerek artık doğrudan yardım noktalarındaki sivil kalabalıkları hedef alıyor. İsrail ordusu, dün sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ın batısında ABD’ye ait bir yardım tesisinin yakınında yiyecek sırasında bekleyen insanlara ateş açtı. Tank ve dronların kullanıldığı saldırıda en az 31 Filistinli hayatını kaybetti, 200 kişi de yaralandı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

AFP’ye konuşan görgü tanıkları, yardım dağıtımının başlamasının ardından önce dronların ateş açtığını daha sonra tankların da sivillerin bulunduğu alanı vurduğunu anlattı. 58 yaşındaki Gazze sakini Abdullah Barbakh, “İnsanları yardım merkezlerine çağırıp sonra onlara ateş açmalarının nedenini anlamıyorum” diye konuştu. El Cezire’ye konuşan diğer görgü tanıkları ise yiyecek bulmak için koştuklarını, silah sesleri, dron bombaları ve mermilerle karşılaştıklarını aktardı. Bir başka Gazze sakini ise Filistinli babanın aç çocuklarını doyurmak için çaresizce yaptığı çabayı anlatırken, “Çocuklarını beslemek için biraz un almaya çalışıyordu. Yardım noktasına gitti ama sedyeyle geri döndü” ifadesini kullandı. Gazze Sağlık Bakanlığı, sözde yardım merkezlerinin İsrail’in ölüm tuzağına dönüştüğünü belirterek Gazze Şeridi’nde açlık çeken sivillere karşı işlenen katliamlara ilişkin uluslararası sessizliği kınadıklarını açıkladı.

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BM 3 GÜN ÖNCE UYARMIŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, üç gün önce yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’nin güneyinde İsrail ve ABD’nin güdümüyle oluşturulan ‘Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (Gaza Humanitarian Foundation) kontrolündeki yardım dağıtım sisteminin sürdürülebilir olmadığını belirtmiş, halkın kurulan yardım noktalarına ulaşmaya çalışmasının yol açacağı tehlikelerin altını çizmişti.

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İLK OLAY DEĞİL

ABD ve İsrail ortaklığında, ABD merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından geçen hafta pazartesi başlatılan yardım operasyonu geçen bir haftalık sürede Gazzeliler için ölüm kapanına dönüştü. Salı günü kalabalığa ateş açan İsrail askerleri 3 kişiyi öldürmüş, çarşamba günü yine yardım sırasında bekleyen sivillere açılan ateş sonucu 6 Gazzeli hayatını kaybetmişti.

KATZ’DAN TOPYEKÜN EMİR

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların havadan, karadan ve denizden her türlü araç kullanılarak devam edilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Katz, “Hamas ya esirleri serbest bırakır ya da yok edilir” tehdidinde bulundu.