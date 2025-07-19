Yardım beklerken katledildiler! İsrail'in saldırılarında bugün 89 Filistinli öldü

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gıda malzemesi alabilmek için sözde yardım dağıtım noktaları yakınında bekleyenlerin yanı sıra Gazze'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

YARDIM BEKLERKEN KATLEDİLDİLER

Güneydeki Refah kentinde, "ölüm tuzakları" olarak nitelendirilen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere yoğun şekilde ateş açması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara düzenlenen İsrail saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi, kentin farklı yerlerinin bombalanması sonucu 4 Filistinli öldü.

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Han Yunus kentinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

OKULA YAKIN BİR NOKTAYA SALDIRI

Kuzeydeki Cibaliya el-Beled'de toplanan Filistinli sivilleri hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Gazze'nin doğusunda İsrail ordusunun Et-Tabiin Okulu yakınındaki yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef alması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusunda bulunan Zeytun bölgesinde Filistinlilerin toplandığı iki noktaya düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirirken yaralananlar oldu, 1 kişi de kentin batısındaki saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İSRAİL BİR APARTMANI VURDU, 5 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evin çatısını ve kentin merkezindeki bir apartman dairesini hedef alan iki saldırıda 3'ü kadın, biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail'in Gazze kentinin güneybatısında fakülte çevresindeki 8. Cadde'de hayvanlar tarafından çekilen bir aracın hedef alındığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alan hedef alındı, 5 Filistinli öldü.

MÜLTECİ KAMPINDA BİR EVDEN 12 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu ise 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gözden Kaçmasın Binlerce kişi İsrail'i protesto etti Haberi görüntüle

​​İsrail askerlerinin, Gazze'de işgal ettiği Netzarim Koridoru yakınlarındaki yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilere ateş açması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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FİLİSTİN BAŞBAKANI’NDAN İSRAİL'E ULUSLARARASI BASKI ARTTIRILSIN ÇAĞRISI

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'de İsrail tarafından dayatılan açlığın son bulması ve tüm sınır kapılarının açılması için uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Filistin'deki yeni Özel Temsilcisi Jaco Cilliers ile bir araya geldi.

Mustafa, sınır kapılarının açılması ve Gazze'de gittikçe derinleşen açlığa son verilmesi için uluslararası baskının ve uluslararası yardım kuruluşları ile hükümet kurumları arasındaki koordinasyonun artırılmasının şart olduğunu ifade etti. Filistin Başbakanı, Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırılarından zarar gören ailelere yardım için de acil müdahale gerektiğini dile getirdi.

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AÇLIKTAN 620 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, açlık sebebiyle hayatını kaybeden çocukların sayısının 69'a, ilaç ve gıda eksikliği nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 620'ye çıktığı ifade edilmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da açlık sebebiyle hastaneye başvuranların sayısında ciddi artış olduğu belirtilmişti.

BİR BEBEK DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle kentteki gıda ve ilaç sıkıntısı, her gün bir can alıyor. Han Yunus'ta yetersiz beslenme nedeniyle vefat eden 3 aylık Fadi en-Neccar isimli bebeğin naaşı, Nasır Hastanesi'ne getirildi.

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