Yarasadan çıkmış olması en güçlü senaryo

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), COVID-19 pandemisinin başlangıcını araştırmak üzere Çin’e gönderdiği bilim insanları heyetinin yakın zamanda açıklamaya hazırlandığı rapor basına sızdı. Raporun son haline ABD merkezli haber ajansı AP ulaştı. DSÖ ekibinin COVID-19’un ilk kez tespit edildiği Çin şehri Vuhan’a bu yılın ocak-şubat aylarında gerçekleştirdiği ziyarete dayanan rapor, koronavirüsün çıkışına dair dört olası senaryoya odaklanıyor.

Rapordaki “en olası” senaryo; virüsün yarasadan kedi, vizon ya da pangolin gibi başka bir hayvan vasıtasıyla insanlara geçmiş olması.

İkinci olası senaryo, pandeminin başlangıcında da dile getirildiği gibi, virüsün yarasalardan direkt insanlara geçmiş olması.

Rapora göre virüsün Vuhan’daki viroloji enstitüsünden sızmış olması, en düşük olasılık. Raporda, bu tür laboratuvar kazalarının çok nadir yaşandığına ve Vuhan’da koronavirüsler üzerinde çalışan laboratuvarların iyi yönetildiği yazıyor.

Laboratuvardan sızma ihtimalinden sonraki en düşük ihtimalli senaryo ise, virüsün soğuk zincir gıda taşımacılığı yoluyla yayılmış olması.

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