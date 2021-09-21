Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dağra Solmaz: Diğer rap’çiler gibi dikbaşlı değilimDağra Solmaz: Diğer rap’çiler gibi dikbaşlı değilim#Dağra Solmaz
Rihannaya milyarlarca dolar yetmediRihanna'ya milyarlarca dolar yetmedi#Rihanna
Taliban duyurdu: Kabil havalimanının uluslararası uçuşlara açılıyorTaliban duyurdu: Kabil havalimanının uluslararası uçuşlara açılıyor#Taliban
Son Dakika: Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday olduSon Dakika: Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday oldu#Basketbol
En yetkili kurum uyardı... Aşılarla ilgili sosyal medyayı dinlemeyin Aşı olabilmek bir hediyeEn yetkili kurum uyardı... 'Aşılarla ilgili sosyal medyayı dinlemeyin! Aşı olabilmek bir hediye'#Koronavirüs
Mustafa Sarıgülden Cumhur İttifakı sorusuna yanıtMustafa Sarıgül'den 'Cumhur İttifakı' sorusuna yanıt#Mustafa Sarıgül
İşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbulda onlarcası varİşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbul'da onlarcası var!#TEKNOFEST 2021
Denizlispor, Görkem Canın sözleşmesini feshettiDenizlispor, Görkem Can'ın sözleşmesini feshetti#Denizlispor
Bakan Pakdemirli açıkladı Cumhuriyet rekoru kırıldıBakan Pakdemirli açıkladı! Cumhuriyet rekoru kırıldı#Tarım
İngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde incelemeİngiliz turizm acentelerinden 5 yıldızlı otellerde inceleme#Turizm Sektörü
HABERLERDünya Haberleri

Yarasa araştırmacıları koronavirüsün kökenini arıyor

#KORONAVİRÜS#Yarasa#Kovid-19
Yarasa araştırmacıları koronavirüsün kökenini arıyor

Bilim insanları koronavirüs pandemisini anlamak amacıyla, kuzey Kamboçya'da on yıl önce hayvanlarda çok benzer bir virüsün bulunduğu bölgeye geri dönerek yarasalardan örnekler topluyor.

Haberin Devamı

2010 yılında Laos yakınlarındaki Stung Treng eyaletinde at nalı yarasalarından toplanan iki örnek, Phnom Penh'deki Institut Pasteur du Cambodge'daki (IPC) dondurucularda saklandı. Geçen yıl üzerlerinde yapılan testler, dünya çapında 4,6 milyondan fazla insanı öldüren koronavirüsün yakın bir akrabasını ortaya çıkardı.

Sekiz üyeden oluşan IPC araştırma ekibi, bir haftadır yarasalardan örnekler toplayıp türlerini, cinsiyetlerini, yaşlarını ve diğer ayrıntılarını kayda geçirmek için çalışıyor. Filipinler'de de benzer araştırmalar yapılıyor. Bir yandan yarasaları yakalamak için bir ağın ucundan tutup bir yandan da Reuters'a konuşan saha koordinatörü Thavry Hoem, “Bu çalışmanın sonucunun dünyanın Covid-19 hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmasına yardımcı olabileceğini umuyoruz,” dedi.

Son dakika... Koronavirüs bitmeden yeni salgın: 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti

İlgili Haber:Son dakika... Koronavirüs bitmeden yeni salgın: 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti

BULAŞIRSA ETKİLERİ YIKICI OLABİLİR

Haberin Devamı

Yarasalar gibi konakçı türler genellikle hiçbir patojen belirtisi göstermezler, ancak bunlar insanlara veya diğer hayvanlara bulaşırsa etkileri yıkıcı olabilir.

IPC Viroloji Başkanı Dr. Veasna Duong, enstitüsünün son iki yılda yarasa kaynaklı virüsün kökeni ve evrimi hakkında ipuçları bulmayı umarak bu türden dört gezi yaptığını söyledi. Duong, “Virüsün hala orada olup olmadığını öğrenmek ve virüsün nasıl evrildiğini bilmek istiyoruz” dedi.

Son dakika: Koronavirüs pandemisi nasıl bitecek İşte 2 senaryo

İlgili Haber:Son dakika: Koronavirüs pandemisi nasıl bitecek? İşte 2 senaryo

"SORUMLULUK İNSANLARIN"

Yarasalardan kaynaklanan ölümcül virüsler arasında Ebola ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ile Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi diğer koronavirüs türleri de bulunuyor. Ancak Veasna Duong, doğal yaşam alanlarına müdahaleleri ve verdikleri tahribat nedeniyle Covid-19'un neden olduğu yıkımdan insanları sorumlu tutuyor ve konuya ilişkin, "Yaban hayata yakın yaşamaya çalışırsak, virüsün onu taşıyan yaban hayattan bize taşınma ihtimali normalin üzerine çıkar. Virüsün insanlara bulaşacak şekilde dönüşme ihtimali de artar” diyor

İlgili Haberler:

'Bu yoldan dönmek yok...' TEKNOFEST bu sözlerle başladıAltın fiyatlarında rota yeniden oluşturulacak! Kader günü yarınİşte genç mucitler... TEKNOFEST İstanbul'da onlarcası var!

IPC'nin viroloji biriminde araştırma mühendisi olan Julia Guillebaud, Fransa tarafından finanse edilen projenin aynı zamanda vahşi yaşam ticaretinin nasıl bir rol oynayabileceğine bakmayı da amaçladığını belirterek, “Proje Kamboçya'daki yabani et ticaret zincirleri hakkında yeni bilgiler edinmeyi, bu zincirlerde dolaşan betakoronavirüslerin çeşitliliğini belgelemeyi ve viral yayılma olayları için esnek ve entegre bir erken tespit sistemi geliştirmeyi amaçlıyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KORONAVİRÜS#Yarasa#Kovid-19