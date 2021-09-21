Yarasa araştırmacıları koronavirüsün kökenini arıyor

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2010 yılında Laos yakınlarındaki Stung Treng eyaletinde at nalı yarasalarından toplanan iki örnek, Phnom Penh'deki Institut Pasteur du Cambodge'daki (IPC) dondurucularda saklandı. Geçen yıl üzerlerinde yapılan testler, dünya çapında 4,6 milyondan fazla insanı öldüren koronavirüsün yakın bir akrabasını ortaya çıkardı.

Sekiz üyeden oluşan IPC araştırma ekibi, bir haftadır yarasalardan örnekler toplayıp türlerini, cinsiyetlerini, yaşlarını ve diğer ayrıntılarını kayda geçirmek için çalışıyor. Filipinler'de de benzer araştırmalar yapılıyor. Bir yandan yarasaları yakalamak için bir ağın ucundan tutup bir yandan da Reuters'a konuşan saha koordinatörü Thavry Hoem, “Bu çalışmanın sonucunun dünyanın Covid-19 hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmasına yardımcı olabileceğini umuyoruz,” dedi.

BULAŞIRSA ETKİLERİ YIKICI OLABİLİR

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Yarasalar gibi konakçı türler genellikle hiçbir patojen belirtisi göstermezler, ancak bunlar insanlara veya diğer hayvanlara bulaşırsa etkileri yıkıcı olabilir.

IPC Viroloji Başkanı Dr. Veasna Duong, enstitüsünün son iki yılda yarasa kaynaklı virüsün kökeni ve evrimi hakkında ipuçları bulmayı umarak bu türden dört gezi yaptığını söyledi. Duong, “Virüsün hala orada olup olmadığını öğrenmek ve virüsün nasıl evrildiğini bilmek istiyoruz” dedi.

"SORUMLULUK İNSANLARIN"

Yarasalardan kaynaklanan ölümcül virüsler arasında Ebola ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ile Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi diğer koronavirüs türleri de bulunuyor. Ancak Veasna Duong, doğal yaşam alanlarına müdahaleleri ve verdikleri tahribat nedeniyle Covid-19'un neden olduğu yıkımdan insanları sorumlu tutuyor ve konuya ilişkin, "Yaban hayata yakın yaşamaya çalışırsak, virüsün onu taşıyan yaban hayattan bize taşınma ihtimali normalin üzerine çıkar. Virüsün insanlara bulaşacak şekilde dönüşme ihtimali de artar” diyor

IPC'nin viroloji biriminde araştırma mühendisi olan Julia Guillebaud, Fransa tarafından finanse edilen projenin aynı zamanda vahşi yaşam ticaretinin nasıl bir rol oynayabileceğine bakmayı da amaçladığını belirterek, “Proje Kamboçya'daki yabani et ticaret zincirleri hakkında yeni bilgiler edinmeyi, bu zincirlerde dolaşan betakoronavirüslerin çeşitliliğini belgelemeyi ve viral yayılma olayları için esnek ve entegre bir erken tespit sistemi geliştirmeyi amaçlıyor” dedi.